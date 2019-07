ANCHE LE PRINCIPESSE SONO STATE GIOVANI – RICICCIANO LE FOTO DI KATE MIDDLETON AI TEMPI DELLE SERATE ALCOLICHE AL COLLEGE: UNA SUA COMPAGNA DI UNIVERSITÀ HA DECISO DI RACCONTARE LE FOLLI NOTTI DELLA DUCHESSA DI CAMBRIDGE – KATE ALZAVA SPESSO IL GOMITO, ANCHE INSIEME AL FUTURO MARITO…

kate middleton e le serate eccessive ai tempi del college

1 – LE FOTO CHE A BUCKINGHAM PALACE NON VORREBBERO VEDERE – IL FOTOGRAFO MAX BUTTERWORTH HA PUBBLICATO UNA SERIE DI IMMAGINI CHE RACCONTANO LE NOTTI DI BALDORIA E ALCOL DEI VIP TRA IL 2005 E IL 2008

kate middleton e le serate eccessive ai tempi del college 2

kate middleton

2 – KATE MIDDLETON, IL DOCUMENTARIO MOSTRA CIÒ CHE NON SI POTEVA VEDERE: RISPUNTA UNA FOTO-CHOC

Da www.liberoquotidiano.it

kate middleton e le serate eccessive ai tempi del college 4

Ora è la principessa perfetta, Duchessa di Cambridge, amatissima moglie del principe William e sempre in contrapposizione con Meghan Markle. Ma Kate Middleton non è sempre stata così perfetta e ineccepibile. Una sua compagna di università, infatti, ha deciso di raccontare in un documentario le folli notti di Kate, folli notti che risalgono ai tempi in cui frequentava il St. Andrews.

william e kate middleton sbronzi

Nel documentario si parla di "serate eccessive" con l'allora compagno di scuola, poi fidanzato e dunque marito, proprio il principe William. Altri tempi, insomma, rispetto a quelli odierni in cui la Middleton non sbaglia una virgola, dal look al protocollo. E, di pari passo al documentario, sono riemerse alcune fotografie piuttosto compromettenti, come quella che potete vedere qui sopra..

