(LaPresse/AP) - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha rinviato il voto sui proposti emendamenti alla Costituzione, tra cui la modifica che gli consentirebbe di ricandidarsi alla presidenza.

(LaPresse/AP) - Il voto si sarebbe dovuto tenere il 22 aprile e Putin non ha annunciato una nuova data. In un discorso televisivo, ha detto che dipenderà da come si svilupperà la pandemia da coronavirus.

Coronavirus, si ferma anche la Russia. Putin: state a casa per una settimana

La Russia «è riuscita a contenere il coronavirus» fino ad ora, ma il Paese non è in grado di «bloccare» completamente la minaccia. Lo ha detto Vladimir Putin parlando alla nazione, sottolineando che adesso è «imperativo» rispettare le indicazioni delle autorità. Per contenere l'epidemia, ha annunciato che verrà introdotto «una settimana di stop» alle attività «non essenziali», dal 28 marzo al 5 aprile. «State a casa», ha detto Putin in televisione.

«Ora è estremamente importante prevenire la minaccia della rapida diffusione della malattia, pertanto la prossima settimana sarà una settimana di ferie e prevederà il pagamento dello stipendio», ha aggiunto. E poi: «Tutte le raccomandazioni devono essere seguite, dobbiamo proteggere noi stessi e coloro che ci sono vicini. Credetemi, la cosa più sicura in questo momento è restare a casa».

Il presidente russo ha precisato che lo stop non verrà applicato ad alcuni settori chiave del Paese, come gli operatori sanitari, i trasporti, le banche e alcuni rami della pubblica amministrazione. Putin ha chiesto ai datori di lavoro di non far aumentare la disoccupazione e ha promesso un pacchetto di aiuti, dedicato soprattutto alle piccole e medie imprese.

