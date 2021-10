4 ott 2021 18:39

E ANCHE QUEST'ANNO GLI INVENTORI DEL VACCINO RESTANO A BOCCA ASCIUTTA - IL PREMIO NOBEL PER LA MEDICINA 2021 ASSEGNATO A DAVID JULIUS E ARDEM PATAPOUTIAN PER LE SCOPERTE SUI RECETTORI PER LA TEMPERATURA E IL TATTO: NOVITÀ CHE AIUTERANNO IL DOLORE CRONICO E ACUTO ASSOCIATO A UNA SERIE DI MALATTIE, AI TRAUMI E AI LORO TRATTAMENTI - LO SCORSO ANNO IL RICONOSCIMENTO ERA ANDATO AGLI SCIENZIATI CHE AVEVANO TROVATO IL VIRUS DELL’EPATITE C...