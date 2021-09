E ANCHE QUEST’ANNO SAN GENNARO HA FATTO IL SUO DOVERE - SI È RIPETUTO A NAPOLI IL "PRODIGIO" DELLA LIQUEFAZIONE DEL SANGUE DEL SANTO - L'ANNUNCIO È STATO ACCOLTO COME DI CONSUETO DALL'APPLAUSO DEI 450 FEDELI PRESENTI...

Da https://www.tgcom24.mediaset.it

PRODIGIO DI SAN GENNARO

Si è ripetuto a Napoli il prodigio del "miracolo" di San Gennaro. L'annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 10 in Duomo. "Il sangue si è sciolto" ha annunciato ai fedeli l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia. L'annuncio è stato accolto come di consueto dall'applauso dei fedeli. A causa delle norme anti covid sono stati ammessi 450 fedeli mentre 200 sul sagrato.

Il miracolo avviene tre volte l'anno: il 19 settembre, nel giorno in cui si celebra proprio la festa di San Gennaro, il sabato che precede la prima domenica di maggio, e il 16 dicembre.

PRODIGIO DI SAN GENNARO

"Ringraziamo il Signore per questo dono, per questo segno così importante per la nostra comunità - ha detto monsignor Domenico Battaglia, rivolgendosi ai fedeli in Duomo - "E' bello ritrovarsi attorno a questo altare per celebrare l'Eucarestia della vita - ha aggiunto - per chiedere l'intercessione di San Gennaro perché possiamo sempre di più innamorarci della vita e del Vangelo. Non sempre ci riusciamo perché la vita è segnata da debolezze e fragilità".