ANCHE SE FACCIAMO FINTA DI NIENTE, IL COVID È TORNATO! - L'EPIDEMIOLOGO CARLO LA VECCHIA: “MACCHÉ 600 MILA POSITIVI, SONO QUASI 3 MILIONI. MOLTI EVITANO DI FARE IL TEST. LA NUOVA ONDATA DURERÀ ALMENO DUE MESI. È VERO, È PIÙ LIEVE. LE POLMONITI GRAVI SONO ORMAI RARE. PERÒ FRAGILI E ANZIANI RISCHIANO ANCORA SE NON FANNO LA QUARTA DOSE"

Elena Dusi per www.repubblica.it

CARLO LA VECCHIA

"Il Covid è tornato. Oggi è di nuovo molto diffuso. Ma a differenza dello scorso inverno, non fa più tanta paura". Carlo La Vecchia, professore di Epidemiologia all'Università di Milano, giustifica questa maggiore rilassatezza: "Le polmoniti gravi sono ormai rare". Ma avverte: "Gli anziani tuttavia dovrebbero proteggersi. Questa nuova ondata durerà almeno un paio di mesi".

Quanto è diffuso il Covid oggi?

"Chi ha sintomi persistenti fa il tampone. Molti degli altri invece preferiscono non avere limitazioni alla libertà. In Gran Bretagna ne hanno preso atto e non richiedono più la quarantena per i positivi. Da noi molti evitano i test ufficiali per non doversi chiudere in casa. Il risultato è che i 30-35mila casi giornalieri ufficiali sono sicuramente sopra 100mila, in realtà. L'indice di positività è una spia eloquente. Al 19% possiamo considerarlo alto. Questo ci porta a stimare che i positivi in questo momento siano tra 2,5 e 3 milioni, mentre il dato ufficiale è sotto ai 600mila".

tamponi drive in a milano 3

Che andamento avrà questa ondata?

"È alimentata da Omicron 4 e 5, soprattutto 5. Sono due sottovarianti di Omicron. Hanno già attraversato alcuni Paesi del mondo con impatto limitato. Ma tra salita e discesa l'ondata si prenderà un paio dei mesi estivi. È iniziata all'inizio di giugno, avrà il picco a fine mese, presumibilmente impiegherà tutto luglio per riscendere".

terapia intensiva covid

Alla nuova ondata dovremmo reagire con più regole?

"Non vedo particolare ragione di allarme. La situazione negli ospedali resta di stress limitato. Molti di noi hanno visto parenti e amici uscire dal Covid dopo pochi giorni e senza troppi sintomi. Per questo ci preoccupiamo meno. Però dovremmo tenere conto che i contagiati con le prime varianti (Wuhan, Alfa e Delta, in circolazione fino a gennaio di quest'anno) non sono protetti contro Omicron 5. Anche per i 14 milioni che si sono infettati con Omicron 1, non è ancora ben chiaro quanto l'immunità sia efficace contro la nuova sottovariante".

tampone

Quindi?

"Non ci sono sovraccarichi per gli ospedali, i numeri delle terapie intensive sono inflazionati da pazienti che hanno altre patologie e per le quali l'infezione è solo concomitante. I vaccini continuano a proteggerci bene dalla malattia grave: non vediamo più il 50enne che muore di Covid. Però, c'è un però...".

Quale?

"Gli anziani e i fragili non devono sottovalutare questo virus. Per loro la quarta dose è opportuna. Nei due-tre mesi successivi alla vaccinazione, il rischio di ammalarsi in modo grave si riduce del 70%. Si tratta di una protezione data dagli anticorpi, quindi non molto duratura. Però è esattamente quel che serve a superare i mesi estivi critici e arrivare all'autunno".

In autunno cosa ci aspetta?

"Probabilmente dovremmo rivaccinarci tutti. Avremo un vaccino aggiornato, ma che resterà fedele solo in parte alla variante che circolerà in quel momento".

terapia intensiva covid 4

Molti non hanno voglia di vaccinarsi troppo spesso.

"Ammalarsi è peggio. Non capisco perché su oltre 4 milioni di persone sopra agli 80 anni solo il 20% abbia deciso di rivaccinarsi. In Italia poi il limite d'età per la quarta dose è molto alto: 80 anni. In Gran Bretagna è 65, negli Stati Uniti 60. Io se potessi farei sicuramente il booster".

Omicron 5 resta più lieve come sintomi?

terapia intensiva covid 3

"Omicron è sicuramente una variante più lieve rispetto a Delta. Le polmoniti sono più rare, ma non sono l'unico sintomo. Resta il rischio di trombosi, che si mantiene più elevato del normale per circa 70 giorni dopo il contagio. Anche questo problema è sicuramente meno accentuato rispetto a Delta, ma ci dovrebbe spingere a mantenere alta l'attenzione. Dal punto di vista statistico, oggi in Italia vediamo ancora un modesto aumento della mortalità totale, che può essere riferibile al Covid".

