Era una delle storie d'amore più famose, una «favola» scrivevano le riviste e ricamavano gli appassionati sui social. Ma dopo 12 anni, l'unione fra la cantante Shakira e il campione di calcio Gerard Piqué è finita. Voci bisbigliate e sospetti si intrecciavano già da un paio di mesi, e ieri è stata lei stessa a confermarlo al pubblico: «Ci addolora dover annunciare che ci stiamo separando. Per il bene dei nostri figli, la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della loro privacy. Grazie per la vostra comprensione».

Nient' altro. Ma sappiamo che Gerard ha già lasciato la casa familiare ed è tornato al suo appartamento nel centro di Barcellona, facendo vita da scapolo, spesso nei locali la notte. La stampa spagnola sostiene che Shakira ha visto Gerard in compagnia di un'altra donna e questo ha rotto l'incantesimo che li legava.

La cantante colombiana e il calciatore del Barcellona si erano incontrati durante la preparazione del video musicale Waka-Waka per il campionato mondiale in Sudafrica nel 2010. In un'intervista, anni dopo, Piqué aveva confessato di essere rimasto folgorato da Shakira e di aver tentato di entrare in contatto con lei mandandole «uno stupido messaggino sul tempo».

Lei però rispose, e così nacque una comunicazione in cui lui le promise di vincere la Coppa per poterla rivedere alla fine, quando lei avrebbe cantato di nuovo per la chiusura del campionato. E così fu, la Spagna vinse e i due si rividero. Nel 2011 confermavano ufficialmente di essere insieme, e poco dopo nasceva il primo dei figli, Milan, che oggi ha 9 anni.

Che fossero felici insieme in quegli anni era chiaro a tutti eppure lei ha sempre rifiutato di sposarsi: «Il matrimonio mi spaventa tanto ha ammesso in una intervista al programma 60 minutes della Cbs - Non voglio essere vista come la moglie, ma come la girl-friend, come il frutto proibito».

Shakira ha poi avuto un altro figlio, Sasha, ora di sette anni, e ha confessato che sperava di averne tanti altri: «Vorrei che potessimo avere la nostra privata squadra di calcio» aveva scherzato.

Ma l'età non lo ha permesso. Se lui ha ancora 35 anni, lei ne ha 45. E comunque nel 2017 erano circolate già voci di possibili dissapori, quando era sembrato che Gerard si fosse riavvicinato alla sua ex girlfriend.

Quelle voci vennero immediatamente bollate come false e la coppia partì insieme ai figli per un viaggio a New York presentato come una seconda di luna di miele. Sembrava impossibile che in quella coppia «da favola» ci fossero tradimenti, ma alla luce degli sviluppi di questi giorni c'è chi pensa che dopotutto forse Gerard non si era comportato come il Principe Azzurro.

