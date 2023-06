ANCHE A SINISTRA C’È CHI HA CAPITO CHE L’ALLARME FASCISMO È UNA CAGATA PAZZESCA – FRANCESCO MERLO STRIGLIA SAVIANO, MURGIA E TUTTI QUELLI CHE HANNO ABBOCCATO ALLA BUFALA DEL SALUTO ROMANO, ALLA PARATA DEL 2 GIUGNO: “NESSUNO SI SAREBBE MAI PERMESSO DI ESIBIRE, DAVANTI AL CAPO DELLO STATO O AL SUO FIANCO, NÉ BRACCIA FASCISTE NÉ VOGLIE DI FASCISMO. LE DIVISE ITALIANE RASSICURANO E PROTEGGONO. E VALE ANCHE PER I CARABINIERI E PER LA POLIZIA…”

Estratto dalla rubrica delle lettere de “la Repubblica”

Caro Merlo, è vero che Michela Murgia ha scambiato un normale saluto militare per il saluto romano e che gli incursori del Comsubin non sono la X Flottiglia Mas, ma è inutile negarlo: La Russa si è eccitato per il braccio alzato, il saluto degli incursori, tutte le uniformi, i pennacchi e le fanfare. Dunque: se non era fascismo era voglia di fascismo.

Gianluigi Perricone – Palermo

Risposta di Francesco Merlo

il presunto saluto romano del comsubin alla parata del 2 giugno 2023

Lei è un simpatico sofista, ma alla parata del 2 giugno nessuno si sarebbe mai permesso di esibire, davanti al Capo dello Stato o al suo fianco, né braccia fasciste né voglie di fascismo. E a proposito di eccitati e di eccitanti, […] dobbiamo tutti liberarci dei fantasmi, soprattutto in un momento come questo, con i postfascisti al governo.

MURGIA SAVIANO 4

I militari in democrazia non sono “vogliamo i colonnelli”, ma “arrivano i nostri”: […] che siano impegnati nelle zone di guerra o sulle strade, le divise italiane rassicurano e proteggono. E vale anche per i carabinieri e per la polizia. Quando ci capita, purtroppo, di doverli giudicare male, non è certo perché somigliano alle divise che indossano ma, al contrario, perché le offendono.

