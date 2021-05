I RICCONI SCAPPANO DALLA "GRANDE MELA" - NEW YORK È STATA SCAVALCATA DA PECHINO IN TESTA ALLA CLASSIFICA DEI MILIARDARI IN CITTÀ, SECONDO L’ELENCO DI “FORBES” - LA SITUAZIONE POTREBBE PEGGIORARE ANCORA DI PIÙ CON L’AUMENTO DELLE TASSE VOLUTO DA BIDEN: GLI IMPRENDITORI SI STANNO SPOSTANDO IN ALTRI STATI, COME LA FLORIDA, E CON I SOLDI RISPARMIATI DALLA MORSA FISCALE POSSONO COMPRARE JET AZIENDALI CON CUI FARE AVANTI E INDIETRO...