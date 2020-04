ANCHE LE SPIE SONO PERSONE NORMALI – I SERVIZI SEGRETI BRITANNICI HANNO DECLASSIFICATO L’UNICO FILMATO ESISTENTE SULLA VITA DEGLI 007 DI SUA MAESTÀ DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE NELLA STORICA SEDE DI BLETCHLEY PARK – GIOVANISSIMI E POCO PIÙ CHE RAGAZZI, MOSTRANO VOLTO SORRIDENTI E FIERI E SI RILASSANO COME SE NON RISCHIASSERO LA VITA. SE CE L’HANNO FATTA LORO, TRA UNA BOMBA E L’ALTRA, CE LA FAREMO ANCHE NOI… - VIDEO

SPIE BRITANNICHE DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE 9

In un periodo di gravi difficoltà in tutto il mondo con le restrizioni e il lockdown imposti dai governi, con le immagini strazianti di malati che lottano per la vita e, ancora peggio, con quelle di molti che piangono i loro cari, l’MI6, (i servizi segreti di Sua Maestà), decide di svelare in questi giorni l’unico filmato esistente sulla vita delle spie britanniche durante la Seconda Guerra Mondiale. Un messaggio forte a tutto il mondo.

spie britanniche durante la seconda guerra mondiale 2

Non era mai successo in 75 anni. Un evento storico. In Italia è passato del tutto inosservato, mentre a livello internazionale, ha avuto un enorme impatto mediatico. Il video è stato caricato nella pagina web di Bletchley Park e ripreso successivamente dalla BBC, dal New Times e da altri media in tutto il mondo.

geoffrey pidgeon

Un anonimo donatore ha fatto recapitare alla Fondazione di Bletchley Park, la sede di spionaggio e decriptazione nata negli anni della Seconda Guerra Mondiale, dove operò il matematico Alan Turing, un filmato Top Secret girato in maniera clandestina. Assolutamente vietato.

spie britanniche durante la seconda guerra mondiale a whaddon hall

Allora, è stato girato di nascosto da una delle spie stesse – era proibito per legge scattare foto o fare riprese – a Whaddon Hall nel Buckinghamshire, sede delle Comunicazioni dell’MI6, Sezione 8, collegata al lavoro sotterraneo di Bletchley Park.

spie britanniche durante la seconda guerra mondiale 3

Si tratta di uno scorcio privato sulla vita delle spie inglesi nei momenti di relax dal loro duro e indispensabile lavoro. Quotidianamente con la morte negli occhi, questi uomini e donne giovanissimi, poco più che ragazzi, mostrano un timido sorriso rilassato in questo video non ufficiale. Qualcuno di loro mentre prende il sole con gli occhiali e il cappellino. Altri mentre fanno sport o scherzano in allegria.

spie britanniche durante la seconda guerra mondiale 6

La loro espressione serena e determinata, ricorda quella di Jicky, Hazel Juvenal-Smith, la spia britannica che ha vissuto per quasi cinquant’anni in Italia, immortalata nel libro L’Angelo di Churchill[1]. Una loro collega e compagna di battaglia. Tutti motivati dal medesimo obiettivo. La lotta al nazismo.

spie britanniche durante la seconda guerra mondiale giocano a calcio

Il filmato declassificato in questi giorni dall’MI6 fa parte degli Official Secrets Acts, gli atti segreti ufficiali.

spie britanniche durante la seconda guerra mondiale 1

spie britanniche durante la seconda guerra mondiale

Ora ci si chiede? Come mai l’unica testimonianza video esistente al mondo, dopo 75 anni, viene fatta apparire proprio in questi giorni quando la nostra attenzione è distolta da tematiche ben più serie? Semplice. Quei volti di giovani sorridenti e fieri, mentre si rilassano tra un estenuante turno di lavoro e l’altro, ci devono servire da lezione. Una cassa di risonanza dei loro comportamenti. Un monito a non mollare e a combattere i nostri mostri quotidiani. Un segnale a mostrare empatia, comprensione e compassione, nel senso di patire con, nei confronti degli altri che soffrono come noi. Loro ce l’hanno fatta, tra una bomba e l’altra. E noi?

whaddon hall buckinghamshire bletchley park bletchley park spie britanniche durante la seconda guerra mondiale 4 spie britanniche durante la seconda guerra mondiale