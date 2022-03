TORNATE IN CAMPO, CAZZO! (LA NAZIONALE DEGLI SCHETTINO) – RONCONE SCATENATO SULLE ''FUGHE'' DI JORGINHO, IMMOBILE E INSIGNE: "ADESSO CHE C’È DA ANDARE A GIOCARE UNA MORTIFICANTE, MERITATA, INUTILE MA INEVITABILE PARTITA AL GELO DI KONYA, IN TURCHIA, LA FACCIA NON HANNO VOGLIA DI METTERCELA IL LEGGENDARIO RIGORISTA, IL CENTRAVANTI CHE IN AZZURRO MANDA IL SOSIA SCARSO DI QUELLO CHE GIOCA NELLA LAZIO, L’EMIGRANTE MILIONARIO CON DESTINAZIONE TORONTO CHE A PALERMO CAMMINAVA STANCO DI CONTROLLARE IL CONTO IN BANCA. CE LA METTE INVECE CHIELLINI, PERCHÉ È COSÌ CHE FA UN VERO UOMO DI SPORT" - VIDEO