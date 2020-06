ANCHE I VACCHI INVECCHIANO: IL RAM-POLLO DEEJAY HA SMESSO DI FARE IL BILZERIAN DE NOANTRI E ASPETTA UN FIGLIO DALLA FIDANZATA SHARON FONSECA: “SI È PRESA TUTTI I MIEI ANGOLINI NASCOSTI. E SAPEVA COME ENTRARE” - LUI SPERA CHE SIA UNA FEMMINA E NEL FRATTEMPO HA COMPRATO UNA NUOVA CASETTA A MIAMI, UNA MEGA VILLA PIÙ ADATTA ALLA FAMIGLIA: “QUANDO CI SIAMO CONOSCIUTI ERO UN UOMO DI CUI UNA DONNA NON POTEVA FIDARSI MOLTO. MA POI…”

Con la sua vitalità e l’energia, che sembrano arrivare da un altro pianeta, avrebbero potuto inserirlo nell’elenco dei supereroi della Marvel, e sarebbe anche stato oggetto di studio, ma il motivo principale del nostro appuntamento con questo “Re Mida” degli affari nonché fenomeno virale, che si porta sulle spalle una vita intera tatuata sulla pelle – in pratica Gianluca Vacchi – è per annunciare che lui e Sharon Fonseca, la “donna della sua vita”, sono in attesa di un figlio.

Perché questo multimilionario eccentrico, la cui filosofia di vita sorprende e affascina, diventerà padre per la prima volta a cinquantadue anni. Per raccontarci come si sentono, lui e Sharon ci hanno ricevuti nella casa di Bologna, una delle residenze che Vacchi possiede in giro per il mondo, dalla Sardegna a Miami passando per la Svizzera.

Quindici ettari di giardini e bosco circondano questa proprietà, dove Gianluca arrivò a quattro anni con i suoi genitori e che ha trasformato completamente nel tempo. Oltre duemila metri quadrati costruiti, una casa per gli ospiti, tre piscine – una nel salone, un’altra lunga quindici metri nella Spa e una esterna – sala da proiezione, discoteca… Una casa, come dice lo stesso Gianluca, «coerente con la mia idea che il mio stile non ha stile. È come un museo pieno delle cose che mi piacciono e che hanno una storia interessante da raccontare alla gente che viene qui».

Un Vacchi divertito e diverso e la sua fidanzata sono protagonisti di uno straordinario servizio fotografico e parlano, come mai prima, della loro storia d’amore, del presente, del futuro e, soprattutto, dell’arrivo di un bambino nella loro vita. Dopo aver trascorso due mesi nell’attico di Miami per rispettare la quarantena, sono tornati in Italia e sperano in un futuro promettente. Ecco Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca.

Domanda. Gianluca, un cavaliere come lei non se la prende se cominciamo da Sharon.

Vacchi. «Certo che no, ci mancherebbe!».

Sharon. «Per prima cosa vorrei dire che si tratta di un bambino desiderato e benvenuto, perché ho sempre saputo che sarei diventata mamma in qualche momento della vita».

D. Ma forse, proprio adesso…

Sharon. «È vero. È stata una sorpresa, nel senso che non lo avevamo programmato, ma quando abbiamo saputo che stava per arrivare…».

D. La sorpresa è diventata desiderio.

Vacchi. «Esatto».

D. Se il viso è il riflesso dell’anima si ha la sensazione che per lei Gianluca la paternità sia arrivata nel momento più opportuno della vita.

Vacchi. «E in un momento di rinnovato entusiasmo per tutti i miei affari e pieno di creatività, di molte nuove iniziative sul lavoro, nelle mie aziende, sui social… Sono molto felice».

D. Quindi questo figlio sembra proprio un segno del destino!

Vacchi. «A dire il vero è così. Ho cinquantadue anni e, come le dicevo, il bambino arriva nel momento di rinnovamento della vita che è cominciato da qualche anno».

D. Ha deciso di tirare il freno.

Vacchi. «È così. Prima mi dedicavo sempre agli affari: avvocati, banche… Le riunioni erano la mia vita. Fino a quando, un giorno, ho deciso di cambiare».

D. E ha fatto irruzione Sharon...

Vacchi. «A quanto pare sì. E ho capito dal primo momento che l’ho vista che volevo che fosse la madre di mio figlio. Era perfetta anche se, per essere sincero, non avevamo in programma di diventare genitori adesso. Ma siamo felici!».

D. Deve essere molto sicuro di sè per essersi accorto subito di trovarsi di fronte alla donna della sua vita.

Vacchi. «Me ne sono reso conto dalla serenità che Sharon mi ha trasmesso dal primo istante. È una donna intelligente, di animo buono e c’è qualcosa di trascendentale se penso che sarà la madre di mio figlio e che farà parte per sempre della mia vita».

D. Sharon, sono certo che non ha dimenticato quando vi siete conosciuti.

Sharon. «È stato due anni fa, e ricordo che stavamo girando uno dei video di Gian a Miami».

Vacchi. «Io ero un uomo di cui una donna non poteva fidarsi molto (ride, ndr)».

D. Eppure, a volte le apparenze ingannano…

Vacchi. «Sono sempre stato molto leale, molto onesto, rispettoso, ma diciamo che non ero il tipo che una madre potrebbe desiderare per sua figlia…».

D. E vede Sharon per la prima volta...

Vacchi. «Sì, sul set dove stavamo girando il video. Ho visto una ragazza incredibilmente sexy… Mi sono detto: “Bene, un’artista reggae latina… Buttiamoci”, ma senza sapere che avevo davanti la madre di mio figlio e la donna che più mi ha fatto soffrire per conquistarla».

D. Il conquistatore… conquistato.

Vacchi. «Sì, mi ha fatto soffrire molto. E io che credevo che quella sera stessa sarebbe

caduta nella mia rete! (ride, ndr).

D. Gianluca dev’essere un uomo che non lascia indifferenti anche appena conosciuto.

Sharon. «Vederlo per la prima volta è stato impressionante perché irradia un’energia che riempie qualsiasi stanza. È una forza della natura. Quando è arrivato tutti si sono voltati per guardarlo e ho percepito l’impatto di quell’energia».

D. Sharon, non sembra incinta da molto tempo.

Sharon. «Da tre mesi, ed è il periodo in cui ci sono più nausee e capogiri, ma posso contare sul sostegno quotidiano di Gian. Il mio ginecologo è a Miami, perché sono cittadina americana, ma ne ho uno anche qui in Italia».

D. Tutto però sembra indicare che vorrebbe che nascesse negli Stati Uniti.

Sharon. «Sì, se Dio vorrà».

D. Anche se lei, Gianluca, gli parlerà in italiano.

Vacchi. «Sì, certo, io in italiano, Sharon in spagnolo e insieme in inglese».

D. Parlare molte lingue è un dono.

Vacchi. «Lo so, è vero. Spero che nostro figlio sarà un cittadino del mondo».

D. Sembra che lei desideri una bambina.

Vacchi. «Naturalmente. Stiamo aspettando la prossima ecografia per esserne sicuri».

D. Dalla sua faccia, Sharon…

Sharon. «(ride) All’ultima ecografia, a dire la verità, il ginecologo ci ha avvertiti: “Potrebbe essere un maschio”».

D. Ma Gianluca di certo non perde la speranza.

Sharon. «Assolutamente, ma si era fatto proprio l’idea che fosse una femmina».

D. Gianluca, Sharon ha venticinque anni, ma tutto pare indicare che la differenza di età fra voi non vi preoccupi minimamente.

Vacchi. «In effetti, no… se poi non preoccupa lei! Anche se ho la barba bianca, ho l’entusiasmo di un quindicenne».

D. Ma non la stessa saggezza.

Vacchi. «Senza dubbio, perché la mia vita è quella di un uomo di cinquantadue anni che ha fatto esperienze che lo hanno molto maturato».

D. Restare sempre al vertice costa parecchio.

Vacchi. «Quando lavori a un certo livello, capita spesso di restare soli e avere tutta la responsabilità sulle spalle».

D. Ma questo di solito fa crescere.

Vacchi. «Parecchio. Essere sul punto di perdere tutto quello che hai ottenuto, come è successo a me…».

D. Avete appena comprato una casa a Miami, giusto?

Vacchi. «Un attico, ma abbiamo deciso di prendere una villa più importante per veder crescere nostro figlio… o nostra figlia».

D. Per sua madre, che diventerà una nonna…

Vacchi. «Mia madre… Ogni volta che parlo di lei mi emoziono e mi commuovo. Nella sua vita ha lottato contro due tumori, e il primo le è costato una gamba, perché gliel’avevano amputata fino all’anca… Ma ora è passata. per me è stata un esempio in tutto».

D. Gianluca, se questo la addolora, cambiamo argomento.

Vacchi. «No, anzi, al contrario. Mi porta allegria perché lei, come dicevo, è un esempio per molti motivi. In vita mia non ho mai visto nessuno resistere al dolore come lei. E da sempre il suo sogno è stato che le dessi un nipote. È una donna tenace, sempre sorridente… non ha mai dato nulla per perduto. Non si è mai data per vinta. Per me è una donna incredibile».

D. Qualcosa che ha ereditato lei.

Vacchi. «Le dirò che ho sempre cercato di compiacere mio padre, che per me era tutto anche se non ci somigliavamo in niente, perché a lui non piacevano gli affari e la popolarità, ma

ilcarattere, la tenacia e la forza li ho ereditati da mia madre».

D. Chissà mai che questo bambino, come dice un antico proverbio, non nasca con una pagnotta sottobraccio… per non dire con un matrimonio.

Vacchi. «Sharon è stata educata nei valori della famiglia, quindi desidero che la madre di mia figlia un giorno sia anche mia moglie».

D. Quindi non lo esclude… nel breve termine.

Vacchi. «No, ma lascio aperta la possibilità di sorprenderla un giorno».

D. Sharon, sa che lui è capace di tutto e che in un momento qualsiasi può arrivare con l’abito da sposa e dirle: “Oggi ci sposiamo”.

Sharon. «Certo che sì. Conoscendolo, è capace di tutto!».

D. Se vuole, parliamo del Gianluca casalingo.

Sharon. «È una persona molto profonda, molto colta. Ha tante sfaccettature per cui le parole non basterebbero».

D. Di sicuro ha pensato di conoscere un giorno un uomo come lui.

Sharon. «A dire il vero no. Gian è un libro aperto, un uomo dal quale ogni giorno posso imparare qualcosa di diverso, oltre al suo spirito e alla sua energia…».

D. Un po’ come se avesse quindici anni.

Sharon. «Proprio così».

Vacchi. «Meglio solo diciotto, perché così posso guidare (ride, ndr)».

D. Lo avrebbe mai detto di trovare un giorno una donna come Sharon?

Vacchi. «A dire il vero l’ho sempre cercata».

D. Ma il merito è anche suo per esserti lasciato scoprire.

Vacchi. «Certo. Sharon si è presa tutti i miei angolini nascosti».

D. Ed era chiaro che sapeva come entrare.

Vacchi. «Naturalmente.

D. Dopo un figlio ne può arrivare un altro…

Vacchi. «Per prima cosa desidero affrontare questa nuova esperienza e vedere se sono un buon padre.

D. Giusto.

Vacchi. «Poi, nel caso, sarò pronto a un secondo figlio».

