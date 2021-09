15 set 2021 20:07

ANCHE IN VATICANO HANNO IL PROBLEMA DEI NO VAX – PAPA FRANCESCO, DI RITORNO DALLA SLOVACCHIA, HA RACCONTATO CHE C’È UN PICCOLO GRUPPO DI CARDINALI NEGAZIONISTI: “UNO DI QUESTI, POVERETTO, È RICOVERATO COL VIRUS” – POI MENA DURO SULL’ABORTO (“COME AFFITTARE UN SICARIO PER RISOLVERE UN PROBLEMA”) E APRE ALLE UNIONI GAY, MA NON ALLE NOZZE: “IL MATRIMONIO COME SACRAMENTO È UOMO-DONNA…”