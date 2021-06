ANCORA GUAI PER ASTRAZENECA - RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' DI EDIMBURGO HANNO SCOPERTO CHE E' COLLEGATO A UN ALTRO DISTURBO EMORRAGICO, CHE SI MANIFESTA CON LIVIDI E UN'ERUZIONE CUTANEA PUNTEGGIATA DI VIOLA - SECONDO I TEDESCHI IL PROBLEMA E' NEL VETTORE DELL'ADENOVIRUS, UTILIZZATO PER IMMETTERE IL VACCINO NEL CORPO - GLI ESPERTI PERO' INSISTONO CHE I BENEFICI SUPERANO I RISCHI

Nuovi guai per il vaccino AstraZeneca: i ricercatori dell’Università di Edimburgo hanno scoperto che è collegato a un altro disturbo emorragico, chiamato Porpora Trombocitopenica Idiopatica (PTI) o Morbo di Werlhof.

Si tratta di una malattia che si manifesta con la comparsa di ecchimosi, petecchie e/o sanguinamenti, leggeri lividi e un’eruzione cutanea punteggiata di viola.

I ricercatori hanno individuato il collegamento dopo aver analizzato i dati di 5,4 milioni di persone in Scozia tra l'8 dicembre e il 14 aprile. A quel punto, 1,7 milioni di persone avevano ricevuto la prima dose del vaccino Oxford, mentre 800.000 si erano immunizzati il vaccino Pfizer-BioNTech.

Hanno esaminato le cartelle cliniche degli individui vaccinati per identificare eventuali problemi precedenti con PTI, disturbi della coagulazione o emorragici e li hanno confrontati con persone che non erano state vaccinate.

Nessun caso è stato collegato al vaccino Covid di Pfizer, che funziona in modo completamente diverso.

Non ci sono prove che il colpo di AstraZeneca abbia causato coaguli di sangue nonostante le crescenti affermazioni, e questo rimane oggetto di indagine.

Gli esperti insistono inoltre che i benefici del vaccino superano i rischi per la grande maggioranza degli adulti.

I capi sanitari del Regno Unito hanno consigliato solo ai minori di 40 anni di ricevere un vaccino diverso a causa del loro minimo rischio di ammalarsi gravemente, insieme alla bassissima prevalenza di Covid in quel momento.

Gli scienziati di Edimburgo hanno affermato che il rischio di PTI dopo il vaccino di AstraZeneca - calcolato in 11 per 1 milione di dosi - era simile ai tassi osservati per il vaccino MMR.

Il professor Aziz Sheikh, autore dello studio, ha affermato che il «rischio molto piccolo» di PTI, coagulazione e sanguinamento doveva essere «visto nel contesto dei benefici molto evidenti» del farmaco, che ha ripetutamente dimostrato di salvare vite umane.

Il dottor Will Lester, consulente ematologo presso l'University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust, che non è stato coinvolto nello studio, ha affermato che L’PTI è spesso «gestibile» e il rischio di morte per la condizione «molto raro».

Ha insistito sul fatto che «al momento non ci sono prove» che qualsiasi vaccino contro il Covid sia più rischioso di un altro.

I pazienti che hanno sviluppato la PTI avevano un'età media di 69 anni e spesso avevano almeno una condizione di salute di base, come malattie cardiache o diabete.

I primi coaguli che hanno allarmato le persone a cui è stato somministrato il vaccino di AstraZeneca sono stati quelli che compaiono nelle vene vicino al cervello di giovani adulti in una condizione chiamata CSVT (trombosi venosa del seno cerebrale).

Da allora, tuttavia, le persone hanno sviluppato coaguli in altre parti del corpo.

Tutti i coaguli si sono verificati insieme alla trombocitopenia, un numero anormalmente basso di piastrine, un effetto insolito perché le piastrine vengono utilizzate dal sistema immunitario per costruire i coaguli.

Nella maggior parte dei casi le persone guariscono completamente e i blocchi sono generalmente facili da trattare se individuati precocemente, ma possono scatenare ictus o problemi cardiaci o polmonari se non notati.

I sintomi dipendono interamente da dove si trova il coagulo, con blocchi cerebrali che causano mal di testa lancinanti. I coaguli nelle principali arterie dell'addome possono causare dolore allo stomaco persistente e quelli nella gamba possono causare gonfiore degli arti.

Alcuni paesi hanno deciso di smettere del tutto di usare il jab, con Danimarca e Norvegia che hanno deciso di non implementarlo. Altre nazioni lo hanno limitato a determinati gruppi di età.

Ma il colpo di AstraZeneca non è l'unico a causare coaguli di sangue. Il vaccino monodose di Johnson & Johnson è stato collegato a 28 casi negli Stati Uniti su oltre 10,4 milioni di colpi.

I ricercatori in Germania ritengono che il problema risieda nel vettore adenovirus, un comune virus del raffreddore utilizzato in modo che entrambi i vaccini possano entrare nel corpo.

Gli accademici che indagano sul problema affermano che la complicazione è «completamente assente» nei vaccini a mRNA come Pfizer e Moderna perché hanno un meccanismo di somministrazione diverso.

AstraZeneca ha dichiarato in una dichiarazione che il suo vaccino contro il Covid è «altamente efficace», contribuendo a salvare oltre 100.000 vite in tutto il mondo.

Garantire la sicurezza del vaccino è «fondamentale» e la società sta lavorando con le autorità di regolamentazione e la comunità scientifica per comprendere i coaguli di sangue «estremamente rari», ha affermato.