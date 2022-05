30 mag 2022 20:05

ANCORA VI STUPITE DELLE STRAGI NEGLI STATI UNITI? - MOMENTI DI PURA FOLLIA ALLA NRA, LA FIERA DEI PRODUTTORI DI ARMI A HOUSTON, DOVE UN GRUPPO DI SCIROCCATI È ANDATO IN VISIBILIO PER IL SORTEGGIO DI UN FUCILE IN ORO 24 CARATI: SPENDENDO CINQUE DOLLARI, UNA MALATA DI ARMI SI È PORTATA A CASA UN AK-47 DA 10MILA DOLLARI E MILLE MUNIZIONI. NON SOLO: TRA LE ARMI MESSE IN PALIO ANCHE QUELLA USATA PER LA STRAGE NELLA SCUOLA IN TEXAS… - VIDEO