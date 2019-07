AND THE WINNER IS… KEVIN SPACEY – IL CAMERIERE CHE AVEVA DENUNCIATO L’ATTORE PER MOLESTIE SESSUALI, WILLIAM LITTLE, HA RITIRATO OGNI ACCUSA E RINUNCIA A RIVALERSI SU DI LUI IN UN TRIBUNALE CIVILE – PER IL PROTAGONISTA DI “HOUSE OF CARDS” RESTA ANCORA IN PIEDI UN’INDAGINE PENALE, CHE PERÒ CON IL RITIRO DELLA DENUNCIA POTREBBE CONCLUDERSI A BREVE – A SPINGERE IL RAGAZZO A FARE UN PASSO INDIETRO È STATA QUASI CERTAMENTE LA… – VIDEO

Anna Lombardi per www.repubblica.it

KEVIN SPACEY IN TRIBUNALE

William Little, il giovane cameriere che aveva denunciato l’attore Kevin Spacey per averlo sessualmente molestato la notte del 7 Luglio 2016 nel locale dove lavorava, il Club Car di Nuntucket, ritira ogni accusa. Rinunciando di fatto – e per sempre – a rivalersi su di lui in un tribunale civile.

kevin spacey rompe il silenzio dopo le accuse 2

Nei confronti del protagonista di House of Cards, che era già caduto in disgrazia più di un anno fa a causa delle tante altre accuse di molestie da parte di colleghi uomini che però non sono mai state formalizzate in tribunale, resta ancora in piedi un’indagine penale. Che però potrebbe a sua volta concludersi a breve con il ritiro della denuncia.

Kevin Spacey

KEVIN SPACEY SI DIFENDE DALLE ACCUSE SU INSTAGRAM DI ANTHONY RAPP

A spingere il ragazzo a fare un passo indietro, è stata quasi certamente l’aggressiva richiesta, avanzata da Alan Jackson, l’avvocato di Los Angeles che rappresenta l'attore, di visionare ogni tipo di corrispondenza fra la famiglia di Little e il loro legale, quel Mitchell Garabedian, celebre per aver imbastito la causa contro i preti cattolici accusati di molestie, raccontata dal film da Oscar Spotlight, dove a vestire i suoi panni c'era Stanley Tucci.

kevin spacey e randall fowler

Secondo Jackson, la famiglia avrebbe denunciato l'attore per "motivi meramente economici". Mentre Garabedian avrebbe fatto condurre un'investigazione privata sul caso, senza poi mai depositare i risultati in tribunale. Intanto una serie di messaggi trovati sul cellulare di Little sarebbero risultati sospetti: cancellati o addirittura editati. Il giovane – che all’epoca dei fatti aveva solo 18 anni ma ha ammesso di aver detto a Spacey di averne 23, cioè l’età legale per bere alcolici - ha sempre sostenuto di aver raccontato in diretta alla sua fidanzata di allora quel che stava accadendo, e che l’attore si lamentava del fatto che stesse continuamente al telefono. Ma la ragazza ha sempre negato che in quei messaggi William avesse mai parlato di molestie, come invece risulta dai testi depositati ai giudici. E le accuse di molestie sono state smentite anche dalle numerose persone presenti nel locale, che hanno dichiarato in massa di non aver notato niente di anomalo quella sera.

KEVIN SPACEY

A denunciare Spacey, d’altronde, era stata per prima la madre di Little, l’ex conduttrice tv Ruth Unruh. Era stata lei a raccontare nel corso di una drammatica conferenza stampa che il figlio aveva approcciato l’attore sperando in un selfie: ed era poi fuggito dopo essere stato palpeggiato nelle parti intime. Il ragazzo quella notte sarebbe stato completamente ubriaco, spinto dall’attore a bere almeno 5 birre e 3 whisky. E per quello si sarebbe ritrovato con le mani di Spacey nei pantaloni, stretto fra il muro e un pianoforte a coprirne le azioni per almeno tre minuti. "Non è un tempo lungo per una situazione cui non si acconsente?" aveva attaccato l’avvocato di Spacey fin dall’inizio. "Mio figlio non immaginava certo di essere davanti a un predatore sessuale" aveva reagito a distanza la madre. Probabilmente, cosa è veramente successo quella sera non lo sapremo mai. Ma certo da questa storia di selfie, sesso e ricatti, nessuno esce bene: quasi come in una puntata di House of Cards.

