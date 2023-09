ANDARE PER STRIP CLUB, GUARDARE (E NON TOCCARE) LE SPOGLIARELLISTE CHE SI DIMENANO, È TRADIMENTO?

DAGONEWS

STRIPTEASE CLUB

Andare in uno strip club, guardare le spogliarelliste dimenarsi e spogliarsi, è classificabile come tradimento? E pagare una lap dance? Sono le domande poste dai lettori alla rubrica “Dear Deidre”, del tabloid britannico “The Sun”. La risposta della giornalista Michelle Harris è lunga e dettagliata.

1. Andare in uno strip club è tradimento?

“La questione si riduce ai confini di ogni singola relazione. Quindi, se due partner hanno discusso e concordato di essere a proprio agio con la visita a uno strip bar, si può dire che questo non costituisce un tradimento. Ma naturalmente se uno dei due si sente a disagio o è contrario agli strip club, allora se l'altro partner vi si reca a prescindere, si tratterebbe di tradimento. La zona grigia si presenta se nessuno dei due ha discusso il proprio atteggiamento nei confronti della passione per le spogliarelliste. Ma è bene ricordare che il tradimento è un atto di disonestà che viola i confini della fiducia all'interno di una relazione impegnata.

STRIPTEASE CLUB

Quindi, se il pensiero di raccontare al vostro partner di una visita a un "club per gentiluomini" vi fa rabbrividire, è molto probabile che stiate infrangendo la fiducia. Qualunque sia la vostra opinione sul tradimento, è probabile che il vostro partner si senta ferito e tradito se scopre che siete stati in uno strip club senza dirglielo. Anche se voi non lo considerate un tradimento, loro potrebbero pensarla diversamente. È quindi importante essere onesti con il partner e parlarne prima di decidere di andarci.

Anche se avete deciso di andare comunque in uno strip club, è comunque una buona idea stabilire in anticipo dei limiti chiari su ciò che è accettabile o meno. Questo aiuterà a mantenere la fiducia e il rispetto nella coppia. Se non siete mai stati in uno strip club, può essere difficile sapere cosa aspettarsi e facile immaginare il peggio. Ma all'interno degli strip club del Regno Unito vigono regole severe, tra cui:

Vietato toccare le ballerine

STRIPTEASE CLUB

Vietato fotografare o registrare video

Vietato chiedere sesso alle ballerine.

Non sono tollerati abusi sessuali e verbali nei confronti delle ballerine.

2. E farsi fare una lap dance?

La lap dance è un tipo di ballo erotico in cui la ballerina ha tipicamente un contatto corporeo con qualcuno seduto. La ballerina può essere nuda, in topless, vestita in modo erotico o spogliarsi durante il ballo, a seconda delle politiche dello strip club. Esiste la regola del "non toccare" e la penetrazione sessuale è vietata.

Se è stato violato un accordo e il vostro partner è andato oltre i limiti di ciò che vi sentivate a vostro agio, allora sì, questo potrebbe essere classificato come tradimento perché viola la fiducia nella relazione.

strip club 3

È importante considerare che le persone si sentono comunemente pressate e persino costrette dai loro amici ad esplorare una lap dance privata, in particolare se sono all'addio al celibato/nubilato.

3) Cosa devo fare se il mio partner è stato in uno strip club?

Se scoprite che il vostro partner è andato in uno strip club e non ne siete entusiasti, la prima cosa da fare è parlare con il vostro partner prima di fare qualsiasi ipotesi. Potreste essere sorpresi di scoprire che in realtà non c'è nulla di cui preoccuparsi e che forse si è sentito a disagio quanto voi.

strip club 4

Se non volete più che il vostro partner frequenti gli strip club, fatelo presente. Se il vostro partner vi rispetta, onorerà la fiducia nella relazione e smetterà di andarci. Se il vostro partner era già a conoscenza del fatto che andare in uno strip club non è negoziabile per voi e sentite che il vostro accordo è stato violato, potrebbe essere il momento di rivalutare la relazione.

striptease 2 strip tease 6 banchieri di wall street e strip club striptease strip club 4 strip club burt reynolds demi moore striptease strip tease 4 strip club 2