11 gen 2022 20:00

ANDATE A FARE I NO VAX IN CINA - LE AUTORITÀ HANNO CONFINATO IN CASA ALTRI CINQUE MILIONI DI ABITANTI DELLA CITTÀ DI ANYANG DOPO 84 CASI DI COVID, DUE DEI QUALI RICONDUCIBILI ALLA TEMUTA VARIANTE OMICRON - ORMAI I CINESI IN LOCKDOWN SONO 20 MILIONI E INTANTO SI AVVICINANO LE OLIMPIADI DI PECHINO...