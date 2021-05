ANDAVO A CENTO GRADI - IL PERCORSO DI RECUPERO DI GIANNI MORANDI, DOPO L'INCIDENTE DOMESTICO CHE GLI HA PROVOCATO DIVERSE USTIONI SU BRACCIA E GAMBE, SI STA RIVELANDO PIU’ DIFFICILE DEL PREVISTO – PER RECUPERARE AL 100%, OLTRE ALL’ATTIVITA’ DI RIABILITAZIONE, IL CANTANTE DOVRA’ INDOSSARE UN TUTORE ALLA MANO DESTRA ...

GIANNI MORANDI

DA www.liberoquotidiano.it

Il percorso di recupero si sta rivelando più difficile del previsto. Dopo l'incidente domestico che gli ha provocato diverse ustioni su braccia e gambe, Gianni Morandi fa sapere che dovrà indossare un tutore per tornare a usare la mano destra. Oltre alla necessaria attività di riabilitazione.

gianni morandi

L'artista, in particolare, ha condiviso uno scatto su Instagram con il tecnico che lo sta aiutando in questo periodo, mettendo in mostra il tutore che dovrà indossare per recuperare al 100 per cento. Nella didascalia ha scritto: "Nicola, tecnico ortopedico, mi prepara un palmare, fondamentale per il recupero della mano destra".

GIANNI MORANDI - IL POST DALL OSPEDALE PER LA DOMENICA DELLE PALME gianni morandi GIANNI MORANDI E LA MOGLIE ANNA IN OSPEDALE gianni morandi ospedale gianni morandi con i medici in ospedale gianni morandi gianni morandi 1 gianni morandi 6 gianni morandi 2