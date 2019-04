ANDIAMO A BERLUSCARE! - KARINA BEZHENAR, FIDANZATA DI FABIO ROVAZZI, LA NUOVA STAGISTA DEL CAV: E’ STATA PRESA NELL’UFFICIO LEGISLATIVO DEL SENATO PER “FORZA ITALIA” - UN PASSATO DA MODELLA E INDOSSATRICE, ALL’IMPROVVISO HA CHIUSO IL SUO ACCOUNT INSTAGRAM CON MIGLIAIA DI FOLLOWER…

Tommaso Rodano per il “Fatto quotidiano”

karina bezhenar 6

Sarebbero stati proprio loro, peraltro, a presentargli la fanciulla. E quindi di Karina non si sa granché: poco più che ventenne, russa, prima di innamorarsi di Rovazzi era lanciata nella carriera di modella e indossatrice. Tutt'altro che "social", ha cancellato qualche tempo fa il suo account Instagram con migliaia di followers e ora mantiene attivi solo profili privati, aperti esclusivamente agli amici.

Avremmo volentieri evitato di violare la riservatezza che si è imposta la ragazza, ma la comparsa della sua figura tra i collaboratori del "legislativo" di Forza Italia non è passata inosservata a Palazzo Madama. E non è ben chiaro quali siano le competenze professionali che abbiano permesso alla fidanzata di Rovazzi - con il suo background da modella - di accedere a un ufficio tecnico del Senato nelle file del partito di Berlusconi.

karina bezhenar 4

Al riguardo anche tra i parlamentari forzisti vige un certo riserbo, quando non un sincero stupore. "Sì, so che c' è una stagista nuova, non so chi sia. Non mi risultano modelle purtroppo. E non so nemmeno chi sia Rovazzi", commenta il vicepresidente Lucio Malan. Altri, sebbene sotto anonimato, sono ancora più evasivi: "So che fa la stagista, mi dicono che stesse studiando alla Luiss (università privata di Roma, ndr), non so come sia arrivata qui. Ma non mettetela in croce".

In assenza delle informazioni richieste a Forza Italia, non ci resta che scavare ancora più in basso. Abbiamo provato a informarci - lo confessiamo - anche abbeverandoci alla torbida fonte delle stories del cantante su Instagram (per i più anziani, di nuovo: brevi video in cui i meno anziani - famosi e non famosi - si mostrano per assecondare istinto e vanità, o nella migliore delle ipotesi per cazzeggiare e basta).

karina bezhenar 3

I due, Rovazzi e Karina, nelle loro storie ci hanno regalato qualche tenero momenti di complicità e alcuni simpatici sketch giocando con il dizionario online russo-italiano, ma nulla più. Girate a Milano, non alla Luiss di Roma, nelle stories con lady Rovazzi non vi è alcuna traccia di diritto parlamentare o altra forma politica, per quello che vale. Mistero.

karina bezhenar 2

Novella 2000, preoccupatissima, lanciava il suo sinistro allarme in un articolo del 7 febbraio: "Fabio Rovazzi: la fidanzata Karina Bezhenar è diventata un fantasma". Leggiamo: "Se nel 2016, quando i due si conobbero e scelsero di intraprendere la loro relazione, Karina veniva definita dai rotocalchi modella e aspirante attrice, oggi le cose potrebbero essere cambiate. La giovanissima indossatrice ha quasi smesso di comparire al fianco del fidanzato, oscurando la sua pagina Instagram che un tempo contava più di 25 mila follower. Si direbbe che la coppia, o per meglio dire lei, abbia voluto drasticamente limitare le pubbliche apparizioni". Se non altro, possiamo tranquillizzare i rotocalchi: Karina è riapparsa negli uffici del Senato.

karina bezhenar 1 KARINA BEZHENAR E FABIO ROVAZZI KARINA BEZHENAR E FABIO ROVAZZI karina bezhenar 5