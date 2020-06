E ANDIAMO DI COVID-PARTY! – ESCONO PER LA PRIMA VOLTA DOPO IL LOCKDOWN E SI PRENDONO IL CORONAVIRUS: PER FESTEGGIARE LA FINE DELLA QUARANTENA QUINDICI AMICI SI RITROVANO IN UN LOCALE DELLA FLORIDA, MA DOPO QUALCHE GIORNO SI SENTONO MALE: NESSUNO DI LORO INDOSSAVA LA MASCHERINA – ALTRI CLIENTI PRESENTI NEL LOCALE QUELLA SERA HANNO MANIFESTATO SINTOMI DELLA MALATTIA, SETTE MEMBRI DELLO STAFF SI SONO AMMALATI

Escono per la prima volta dopo il lockdown e contraggono tutti il covid. Quindici amici della Florida avevano deciso di rivedersi per la prima volta dopo l'isolamento e festeggiare in un locale, ma proprio in quell'occasione hanno contratto tutti il coronavirus.

La Florida è uno degli stati Usa in cui c'è il maggior numero di casi di covid dopo la fine del lockdown e per questo è uno di quelli che preoccupa maggiormente per una possibile seconda ondata di contagi.

La situazione negli Usa però non è affatto stabile o da considerarsi in miglioramento e quindi il consiglio degli esperti resta quello di essere prudenti. Gli amici volevano festeggiare insieme la fine delle misure di lockdown così si erano rivisti tutti insieme per bere qualcosa in un locale di Jacksonville Beach, città costiera a ovest del capoluogo della contea di Duval.

Qualche giorno dopo una di loro ha iniziato a stare male, per poi scoprire di essere positiva al covid, poi anche altri ragazzi hanno manifestato sintomi e si sono ammalati. Nessuno del gruppo indossava la mascherina quella sera, ma i ragazzi si sono "giustificati" dicendo che il governo ha allentato le misure di sicurezza, così avevano deciso di vedersi. Altri clienti presenti nel locale quella sera hanno manifestato sintomi della malattia, sette membri dello staff si sono ammalati.

