ANELLI E TRANELLI - L'AGENTE SCELTO DI POLIZIA ANTONIO MILITANO È STATO CONDANNATO A 3 ANNI E MEZZO DI RECLUSIONE PER AVER RUBATO L'ANELLO DELL'ALLORA VICEPREMIER LIBICO, AHMED MAITEEG, SMARRITO DURANTE UNA VISITA DI STATO NEL 2018 - L'ANELLO ERA STATO LASCIATO DAL POLITICO NELLA STANZA D'ALBERGO DI PIAZZA BARBERINI DOVE ALLOGGIAVA E IL PERSONALE DELL'HOTEL L'AVEVA CONSEGNATO A MILITANO, CHE PERÒ SE L'È INTASCATO - IL FURTO RISCHIAVA DI METTERE A RISCHIO I RAPPORTI TRA ITALIA E LIBIA…

Giulio De Santis per il “Corriere della Sera - Edizione Roma”

AHMED MAITEEG

Tra i suoi doveri ci sarebbe stata la tutela delle relazioni internazionali. Che però l'agente scelto di polizia Antonio Militano, 34 anni, ha rischiato di mandare in frantumi appropriandosi dell'anello che l'allora vicepremier libico, Ahmed Maiteeg, ha smarrito durante una visita di Stato a Roma. Questa l'accusa per cui il poliziotto è stato condannato a tre anni e sei mesi dal Tribunale, che ha accolto la richiesta del pm Gennaro Varone. I reati contestati: peculato, falso e rifiuto d'atti d'ufficio.

AHMED MAITEEG E MATTEO SALVINI

Reato quest' ultimo compiuto - secondo la Procura - nell'istante in cui Militano non ha restituito il gioiello nonostante sapesse chi ne fosse il proprietario, violando così l'ordine pubblico che prevede (anche) la tutela delle relazioni internazionali. È il 2 novembre 2018. A Militano viene assegnata la sorveglianza di Maiteeg, 50 anni, che soggiorna all'hotel Bernini Bristol, in piazza Barberini.

AHMED MAITEEG E MATTEO SALVINI

Il vicepremier, prima di andare via, dimentica in stanza l'anello e un cerchietto, custoditi in una scatolina. Appena se ne accorge, avvisa la direzione. Che fa recuperare il gioiello, di grande valore affettivo per Maiteeg, consegnandolo (dentro la scatolina) all'agente. Militano, però, si impossessa dell'anello, mentre la scatolina la lascia su un tavolo. Poi, in un verbale, sostiene di averlo perso. A smentirlo - secondo l'accusa - un video in cui si vede l'agente intascare il gioiello.