Coronavirus, contatto con medico positivo: Merkel in quarantena
(LaPresse/AP) - La cancelliera tedesca Angela Merkel è in quarantena, dopo esser entrata in contatto con un medico risultato positivo al nuovo coronavirus.
ANGELA MERKEL È IN QUARANTENA: LA CANCELLIERA TEDESCA È ENTRATA IN CONTATTO CON UN MEDICO RISULTATO POSITIVO AL CORONAVIRUS E SI È MESSA IN AUTO-ISOLAMENTO-
Coronavirus, contatto con medico positivo: Merkel in quarantena
(LaPresse/AP) - La cancelliera tedesca Angela Merkel è in quarantena, dopo esser entrata in contatto con un medico risultato positivo al nuovo coronavirus.
FLASH! - IACOBONI TWEET: "RIASSUMO: IL PREMIER IERI SI PRESENTA NELLA NOTTE SU FACEBOOK: CHIUDIAMO TUTTO - IL GIORNO DOPO CONFINDUSTRIA PROTESTA. PALAZZO CHIGI'S PANIC - A SERA IN BOZZA CI SONO ALMENO 80 ATTIVITA' APERTE, ANCHE LE COLF. LA SITUAZIONE E' GRAVE, MA NON E' SERIA"
IL CARRELLO DALLA PARTE DEL MANICO – MARINA CAPROTTI E LA MADRE GIULIANA SALIRANNO AL 100% DEL GRUPPO: VIA AL RIASSETTO DOPO LA DEFINIZIONE DEL VALORE DI 6,1 MILIARDI DAL LODO ARBITRALE – MARINA E GIULIANA DOVRANNO PAGARE 1,83 MILIARDI A VIOLETTA E GIUSEPPE E LO DARANNO CON UN MIX DI APPORTO DI CAPITALE E DEBITO. UN'OPERAZIONE PIÙ CHE SOSTENIBILE VISTO CHE IL GRUPPO ALLA FINE DEL 2019 AVEVA 1.139 MILIONI DI DISPONIBILITÀ LIQUIDA...
POVERI PER COLPA DEL VIRUS – DA QUANDO È STATO DECISO IL LOCKDOWN, SEMPRE PIÙ PERSONE SI RIVOLGONO ALLE MENSE DELLA CARITAS: SOLTANTO A MILANO LE RICHIESTE SONO CRESCIUTE DEL 30% DAL 24 FEBBRAIO – LE MISURE PRESE DAL GOVERNO STANNO METTENDO IN GINOCCHIO ANCHE LAVORATORI DELLA CLASSE MEDIA, CHE VEDONO I LORO INCASSI AZZERATI PER CHISSÀ QUANTO. SE L'EMERGENZA DOVESSE PROTRARSI OLTRE MAGGIO O GIUGNO RISCHIANO IL LAVORO ALMENO 60MILA ITALIANI
“MEGLIO NON CREDERE PIÙ AI MIRACOLI, MARADONAPOLI È ORO; È ORA, FORSE” – IL BELLISSIMO ARTICOLO DI GIANNI MURA SUL PIBE DE ORO (1985): “LA SUA MAGLIA È BIANCOCELESTE, IL SUO NOME È DIEGO ARMANDO MARADONA, IL SUO SINISTRO NON PERDONA. QUASI TUTTI I SUOI GOL SONO ALLEGRI E BEFFARDI COME LA SUA FACCIA, CHE È FIN TROPPO OVVIO DEFINIRE DA SCUGNIZZO” – “NON È UN GIOCATORE DEL NAPOLI, MA DI NAPOLI. NON IL CAPITANO DEL NAPOLI, MA DI NAPOLI. E COME TALE SI ESPRIME” – VIDEO
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
“IL NUMERO DI MORTI IN ITALIA È COSÌ ALTO PERCHÉ SEGNALIAMO TUTTI I PORTATORI DI CORONAVIRUS” – L’EPIDEMIOLOGO CARLO SIGNORELLI: “LA SPAGNA E LA FRANCIA STANNO FACENDO COME NOI, LA GERMANIA INVECE NON CREDO: INFATTI SU 21MILA CASI CI SONO APPENA 75 DECESSI” – “SIAMO ALLA FOTOGRAFIA DI UN CONTAGIO AVVENUTO 16 GIORNI FA. A BREVE DOVREMMO VEDERE IL PICCO”