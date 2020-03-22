ANGELA MERKEL È IN QUARANTENA:  LA CANCELLIERA TEDESCA È ENTRATA IN CONTATTO CON UN MEDICO RISULTATO POSITIVO AL CORONAVIRUS E SI È MESSA IN AUTO-ISOLAMENTO

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Coronavirus, contatto con medico positivo: Merkel in quarantena

(LaPresse/AP) - La cancelliera tedesca Angela Merkel è in quarantena, dopo esser entrata in contatto con un medico risultato positivo al nuovo coronavirus.

 

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