ANGELI CADUTI IN VOLO! - VICTORIA'S SECRET DICE ADDIO ALLE BONISSIME SUPER MODELLE: AL LORO POSTO SONO STATE INGAGGIATE L'ATTRICE INDIANA PRIYANKA JONAS, LA CALCIATRICE MEGAN RAPINOE, UNA MODELLA TRANSGENDER E UNA TAGLIA FORTE - IL NUOVO CEO: "IL MARCHIO DOVEVA SMETTERE DI OCCUPARSI DI CIO' CHE VOGLIONO GLI UOMINI E OCCUPARSI DEI DESIDERI DELLE DONNE..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

Sfilata delle Victoria's Secret Angels

Un tempo era uno dei marchi più glamour del mondo, noto per la sua sfilata di modelle sexy e snelle, che si allenavano per mesi per assicurarsi di entrare nella parte. Ma dopo aver affrontato anni di vendite in calo e polemiche per l’assenza di diversità, Victoria’s Secret ha finalmente ceduto ai tanti critici e ha escogitato un nuovo modo di promuovere il suo marchio.

Il gigante della lingerie ha svelato la sua line-up utilizzando nuovi testimonial, come Priyanka Chopra Jonas e Megan Rapinoe.

Priyanka Chopra, attrice indiana

L'attrice indiana Priyanka, 38 anni, sposata con il cantante Nick Jonas, sostenitrice della causa LGBT e la calciatrice Megan, 35 anni, si uniscono a un elenco di altre «icone principali» reclutate per «plasmare il futuro del marchio».

Una fonte ha detto a PageSix che le donne non poseranno in lingerie, ma «saranno ospitate dentro alcuni podcast e nel materiale di marketing». Secondo quanto riferito, Priyanka e Megan si uniranno alla modella sudanese-australiana Adut Akech, alla sciatrice freestyle Eileen Gu, alla modella transgender brasiliana Valentina Sampaio, alla modella plus size Paloma Elesser e alla giornalista Amanda de Cadenet, che ospiterà un podcast di 10 episodi in cui le donne condivideranno le loro storie.

Fino ad oggi, Victoria’s Secret ha promosso le sue collezioni utilizzando top model di alto profilo, poi battezzatte Victoria’s Secret Angels.

Megan Rapinoe, calciatrice

Alla domanda se gli Angels torneranno nel rilancio, l'amministratore delegato del marchio Martin Waters ha detto: «In questo momento, non lo vedo come culturalmente rilevante». Waters, che è stato nominato amministratore delegato a febbraio dopo essere stato a capo degli affari internazionali di Victoria's Secret, ha dichiarato al New York Times che il marchio «doveva smettere di occuparsi di ciò che vogliono gli uomini e occuparsi di ciò che vogliono le donne».

Ha aggiunto: «Sapevo che dovevamo cambiare questo marchio da molto tempo, semplicemente non avevamo il controllo dell'azienda per poterlo fare». L'ex amministratore delegato Cynthia Fedus-Fields ha aggiunto che sebbene fosse «probabilmente il momento per gli Angels di andarsene», il marchio doveva trovare un modo per «andare avanti mantenendo i clienti esistenti».

Stella Maxwell, Victoria's Secret Angels

«Prima del Covid il business valeva 7 miliardi di dollari, e gran parte di quei soldi sono stati guadagnati con questo approccio sexy, quindi state attenti a ciò che state facendo».

Una delle nuove reclute del marchio, Rapinoe è un sostenitore dei diritti LGBTQIA+ e lavora con Gay, Lesbian & Straight Education Network (GLSEN) e Athlete Ally. La calciatrice ha guadagnato una serie di premi e titoli attraverso la sua incredibile carriera e ha consolidato il suo status di attivista quando si è inginocchiata durante l'inno nazionale in una partita internazionale come atto di solidarietà con Colin Kaepernick.

Lei, insieme a 27 delle sue compagne di squadra di calcio femminile degli Stati Uniti, ha citato in giudizio la Federazione calcistica degli Stati Uniti nel 2019 per discriminazione di genere nel tentativo di ricevere la parità di retribuzione.

Valentina Sampaio, modella transgender

Parlando con il NYT, Rapinoe ha affermato che il vecchio Victoria's Secret era «patriarcale, sessista». «Ed è stato molto commercializzato verso le donne più giovani", il che ha promosso un messaggio "davvero dannoso».

Tyra Banks, Victoria's Secret Angels Paloma Elsesser, modella taglia forte Eileen Gum, sciatrice freestyle Amanda De Cadenet, giornalista Adut Akech, modella