ANGELINA JOLIE SOTTERRA L’ASCIA DI GUERRA (PER ORA) – L’ATTRICE 49ENNE HA RITIRATO LA SUA CAUSA CONTRO L'FBI IN MERITO ALLE ACCUSE DI ABUSI CONTRO BRAD PITT – NEL 2022 AVEVA DENUNCIATO I FEDERALI PER NON AVERE CONDIVISO TUTTI I DOCUMENTI E LE PERIZIE SU UNO SCAZZO AVUTO CON L’EX MARITO SUL LORO JET PRIVATO – LEI HA SEMPRE SOSTENUTO CHE PITT AVEVA “SOFFOCATO UNO DEI FIGLI E…”

Angelina Jolie ha ritirato la sua causa contro l'FBI in merito alle accuse di abusi contro Brad Pitt. Il 25 settembre la famosa attrice, 49 anni, ha presentato una mozione per archiviare il caso e, secondo i media statunitensi, entrambe le parti saranno responsabili del pagamento delle spese legali.

Nel 2022 l'attrice di Maleficent aveva denunciato l'Fbi per non aver condiviso tutti i documenti e le perizie a seguito di un'indagine per "un incidente" con il marito avvenuto sul loro jet privato nel settembre 2016.

L'attrice pose fine alla loro relazione pochi giorni dopo il presunto evento e l'indagine dell'FBI si chiuse nel novembre 2016 senza che venissero mosse accuse all'attore di Fight Club. La Jolie, nell'ambito della causa per Chateau Miraval, sosteneva che mentre viaggiavano sul loro jet privato Pitt aveva "soffocato uno dei bambini e dato un pugno in faccia a un altro" versando vino rosso e birra sulla sua ex. L'attore ha sempre negato le accuse.

La causa intentata dalla Jolie all'FBI in base al Freedom of Information Act è stata vista come una «mossa strategica» da parte dell'attrice per ottenere qualsiasi informazione dannosa da Pitt da usare contro di lui nella loro lotta legale per la custodia dei figli.

