ANGELINA NON È POI COSÌ JOLIE - ULTIME SCIABOLATE NEL DIVORZIO MILIONARIO TRA L'ATTRICE E BRAD PITT: L'ATTRICE AVREBBE PROVE DI VIOLENZE DOMESTICHE CHE NON LASCEREBBERO SCAMPO ALL’EX BELLO E IMPOSSIBILE DI HOLLYWOOD, ACCUSATO DI ESSERE "VERBALMENTE E FISICAMENTE OFFENSIVO CON I SUOI FIGLI" – L'EX AVVOCATO DI ANGELINA VA IN SOCCORSO DI BRAD: "LEI È CATTIVA E VELENOSA". PRENDETE I POPCORN: PRESTO CI SARÀ LA RESA DEI CONTI IN TRIBUNALE…

DAGONEWS

angelina jolie, brad pitt e i figli

Angelina Jolie si dichiara "pronta a fornire prove di violenza domestica" nell'aspra battaglia per il divorzio con l'ex marito Brad Pitt. I documenti ottenuti da The Blast mostrano che l'attrice, 45 anni, si è dichiarata disposta a offrire nello specifico "prove autorevoli" a sostegno di presunte violenze.

La coppia condivide l'affidamento dei figli Maddox, Zahara, Pax, Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne, i più piccini, di quasi 12 anni. Al momento, la coppia sta cercando di accordarsi finanziariamente, oltre che per la custodia. Il divorzio risale al 2016, quando Pitt è stato indagato dall'FBI e dai servizi sociali proprio per presunti comportamenti aggressivi all'interno della famiglia, addirittura accusato (e scagionato) per aver abusato di Maddox, il figlio maggiore, dopo una lite su un jet privato.

angelina jolie, brad pitt e maddox 3

Oltre alle accuse di abusi domestici, i documenti in mano alle autorità dimostrerebbero che il tribunale stia per chiedere alla coppia di far testimoniare anche Shiloh, Knox e Vivienne.

Dissapori anche all'interno dello staff dei legali della Jolie, che sarebbe intenzionata più che mai a ottenere la custodia totale dei figli, mentre Brad starebbe combattendo per un 50 e 50.

brad pitt con angelina jolie e i figli maddox e zahara

Una fonte vicina a Jolie ha detto: «Angelina ha combattuto con le unghie e con i denti per ottenere ciò che vuole in questo divorzio, quando si tratta dei suoi figli non si tira indietro».

Uno degli ex legali dell'attrice, Laura Wasser, l'ha inoltre definita come "cattiva e velenosa".

