CAFONALISSIMO! - FESTONA SUPER-TRASH PER GLI 80 ANNI DI FERDINANDO VENTURA, PATRON DEL "BEAUTIFUL" ED EX ORGANIZZATORE DI HAPPENING GODERECCI E FESTE PORCINE GRONDANTI PORNOSTAR E TRANS IN TRANSITO - VENTURA HA ATTOVAGLIATO UNA CINQUANTINA DI AMICI AL RISTORANTE "EDOARDO" DI VIA LUCULLO A ROMA. LA BALLERINA CARIOCA MARA MONTES HA FATTO IL RESTO, SCULETTANDO E RIUSCENDO A FAR BALLARE TUTTI GLI OSPITI, SOPRATTUTTO UNO SCATENATISSIMO E SGAMBETTANTE AMEDEO GORIA… - FOTO E VIDEO