Nell'estate del 2018, un cucciolo di scimpanzé albino è stato avvistato nella riserva forestale di Budongo in Uganda, il primo ad essere visto in natura. Con la sua pelliccia bianca e la pelle pallida, lo scimpanzé provocò un'immediata eccitazione. Altri scimpanzé facevano chiamate d'allarme e "waa abbaia", rumori che di solito segnalano un incontro con un animale potenzialmente pericoloso.

Il 19 luglio, scimpanzé adulti hanno ucciso il cucciolo. È stato un tragico incidente, ha ricordato Susana Monsó, filosofa dell'Universidad Nacional de Educación a Distancia di Madrid e autrice di Possum di Schrödinger . Ma ciò che ha trovato più sorprendente è stato il comportamento degli scimpanzé dopo la morte del cucciolo.

Sebbene i primati avessero esibito richiami di paura quando l'albino era in vita, una volta morto, si sono fermati. Quindi gli si avvicinarono prontamente, ispezionarono la sua pelliccia e il suo corpo e gli pulirono la schiena.

Per Monsó, che ha studiato se gli animali hanno un concetto di morte, questo incidente fornisce un indizio che gli animali hanno qualche idea che morte significhi, per lo meno, "non si muoverà più".

"Quando hanno visto per la prima volta il cucciolo albino, si aspettavano che accadesse qualcosa di spaventoso", ha detto. “Poi, nel momento in cui è morto, non ne erano affatto spaventati. Ciò significa che le loro aspettative sono cambiate".

Sappiamo che gli animali spesso si comportano in modi particolari verso i membri morti della loro stessa specie. I corvi si radunano ed emettono forti richiami. Scimpanzé nella foresta di Taï in Africa sono stati visti coprire cadaveri con rami frondosi. Nel 2015, quando una femmina di scimpanzé selvaggia è morta, il maschio con cui aveva avuto una relazione per tre anni e mezzo ha impedito ai giovani di avvicinarsi a lei mentre "eseguiva diversi comportamenti di contatto ravvicinato e di custodia".

Alcune madri primati trasportano il corpo del loro cucciolo morto per giorni o settimane o mangiano parti del cadavere mummificato. Sono stati visti elefanti radunarsi, interagire o trasportare i corpi dei loro cuccioli. I delfini a volte tengono a galla cadaveri e nel 2011 una madre balena beluga ha portato il suo cucciolo morto per circa una settimana.

Un campo chiamato tanatologia comparata documenta queste pratiche e confronta il modo in cui specie diverse interagiscono con la morte e il morente. In sospeso su questa ricerca ci sono domande più filosofiche: cosa significano veramente questi comportamenti? Gli animali agiscono in modo istintivo, ormonale e inconsapevole? Oppure, quando interagiscono con i loro morti, hanno un certo livello di comprensione del concetto di morte?

Quando si interpreta il comportamento animale, c'è sempre il rischio di antropomorfismo o di proiettare emozioni e pensieri simili a quelli umani su animali non umani. Ma potrebbero esserci ancora modi per sondare se gli animali hanno un concetto di morte con l'aiuto della filosofia, definendo cosa sia un concetto di morte come minimo e combinando osservazioni di animali allo stato brado con esperimenti in laboratorio.

Imparare se gli animali possono afferrare tali concetti ci aiuterà a capire meglio le loro menti e potrebbe avere importanti implicazioni per il modo in cui li trattiamo. Ma alle prese con il concetto di morte è un fatto a lungo considerato solo umano. Dimostrare che anche gli animali possono comprenderlo, anche su scala più piccola, significherebbe che non siamo i soli ad affrontare la nostra mortalità.

Non c'è niente di più umano che essere angosciato dalla morte o chiedere, come fece Lev Tolstoj: "C'è un significato nella mia vita che non venga distrutto dalla morte che inevitabilmente mi attende?"

Ma dal mondo antico all'Illuminismo e in poi, filosofi e scienziati hanno avuto opinioni contrastanti sul fatto che condividiamo questo tratto con animali non umani, poiché avere un concetto di morte è legato a domande più ampie sulla coscienza animale.

Aristotele pensava che gli esseri umani fossero diversi dagli altri animali perché abbiamo un'"anima razionale", mentre gli animali avevano "anime sensibili", che potevano rispondere alle impressioni sensoriali ma non hanno la capacità di pensiero razionale.

Cartesio era meno generoso: credeva che gli animali fossero solo "meccanismi" o "automi", non molto diversi da un complesso orologio a cucù . "Non c'è nessuno che porti le menti deboli più lontano dalla retta via della virtù di quella di immaginare che le anime delle bestie siano della stessa natura della nostra", scrisse il filoso francese.

Il filosofo italiano Giambattista Vico ha scritto che un'usanza umana che separa gli esseri umani dagli animali è la sepoltura dei morti, il barone de Montesquieu ha scritto che gli animali possono soffrire la morte ma non sanno cosa sia, e Arthur Schopenhauer ha affermato che gli animali vivono nel presente e hanno cognizione della morte solo quando accade a loro, mentre gli umani ricordano il passato e anticipano il futuro con la consapevolezza della propria mortalità. Come scrisse Jean-Jacques Rousseau: "Un animale non saprà mai cosa significa morire, e la conoscenza della morte e dei suoi terrori è una delle prime acquisizioni che l'uomo ha fatto nell'allontanarsi dalla condizione animale".

"L'elenco continua nel 20° secolo con filosofi come Martin Heidegger, antropologi come Ernest Becker o biologi come Theodosius Dobzhansky che hanno fatto affermazioni simili", ha affermato André Gonçalves, ricercatore presso il Primate Research Institute dell'Università di Kyoto a Inuyama, in Giappone. "La storia di come gli animali rispondono alla morte è lunga, anche se dispersa e per lo più confinata alle note a piè di pagina, da Aristotele a Darwin fino ai giorni nostri".

Questa storia probabilmente ha influenzato coloro che in seguito hanno osservato gli animali rispondere alla morte. Per la maggior parte del 20° secolo, comportamenti come il trasporto di un neonato morto sono stati visti come animali che non erano in grado di distinguere tra vivi e morti e non valeva la pena indagare. "Le scimmie non riconoscono la morte, perché reagiscono ai loro compagni come se questi fossero vivi ma passivi", scrisse la primatologa Solly Zuckerman nel 1932 .

A causa di questo punto di vista, è stata prestata poca attenzione a ciò che gli animali hanno fatto con i loro morti fino al 2010 , quando una pubblicazione ha descritto la morte di una femmina di scimpanzé anziana. Gli esseri umani hanno osservato la cura pre-morte dello scimpanzé, altri scimpanzé che cercavano segni di vita al momento della morte, la figlia adulta dello scimpanzé femmina che stava con lei tutta la notte, il suo cadavere veniva pulito e, in seguito, il luogo in cui era morta evitato .

"Senza simboli o rituali legati alla morte, gli scimpanzé mostrano diversi comportamenti che ricordano le risposte umane alla morte di un parente stretto", hanno scritto il professore di psicologia James Anderson e i suoi colleghi all'Università di Kyoto. “Gli esseri umani sono unicamente consapevoli della mortalità? Proponiamo che la consapevolezza della morte degli scimpanzé sia stata sottovalutata”.

Negli ultimi 15 anni, il campo della tanatologia comparata ha preso sul serio questa indagine. (Nella mitologia greca, Thanatos era la personificazione della morte.) Si è concentrato sulla catalogazione su come gli animali rispondono alla morte, sul confronto tra le specie e sull'essere aperti all'idea che queste risposte non siano solo "automi".

Un documento del 2019 ha descritto come gli esseri umani abbiano rimosso un neonato macaco morto da sua madre, che ha poi visitato regolarmente il suo luogo di sepoltura per almeno due giorni. Gli scimpanzé sono stati osservati in quello che viene chiamato "silenzio sbalordito", quando i loro soliti rumori di chiamata cessano dopo la morte di uno scimpanzé.

Dopo la morte della femmina adulta di scimpanzé osservata da Anderson, scrisse : “Il giorno successivo, i tre scimpanzé sopravvissuti furono profondamente sottomessi. Dall'area diurna hanno guardato in silenzio come due guardiani hanno calato Pansy dalla piattaforma, l'hanno portata nel corridoio di uscita, l'hanno messa in un sacco per cadaveri e l'hanno caricata su un veicolo che è stato poi portato via. Rimasero sottomessi il giorno successivo mentre la zona notte veniva pulita”.

Molti concordano sul fatto che le grandi scimmie mostrano compassione per i morenti, ma non è chiaro se abbiano una comprensione della morte. Molti tanatologi sono invece giunti alla conclusione opposta: che gli animali che osservano non hanno un concetto di morte. Come si chiedeva Charles Darwin in The Descent of Man: "Chi può dire cosa provano le mucche quando circondano e fissano intensamente un compagno morente o morto?"

"Ho una posizione semi-agnostica rispetto ad altre specie che hanno un concetto di morte", ha detto Gonçalves. “Gli animali sociali non umani non sono sempre del tutto indifferenti alla morte; hanno reazioni ed eseguono tutti i tipi di comportamenti che lo circondano, e penso che ciò meriti ulteriori indagini. "

Comprendere il “concetto” di morte è diverso dal poter classificare o distinguere i morti dai vivi. Le formiche eseguono la "necroforesi", che è quando rimuovono le formiche morte dai loro nidi, il che significa che possono dire quali sono morte e quali sono vive. Ciò che le formiche rilevano non è il concetto di morte, ma una sostanza chimica chiamata acido oleico prodotta dalle formiche morte. È stato dimostrato che se metti acido oleico su qualsiasi oggetto nel nido, le altre formiche lo rimuoveranno.

Altri animali hanno capacità di discriminazione simili, che non sono una comprensione concettuale. È qui che la filosofia può fornire una guida, secondo Monsó. Per chiedere se gli animali hanno un concetto di morte, è necessario innanzitutto definire quale sarebbe un "concetto minimo" di morte o quali sono i requisiti minimi che un animale dovrebbe soddisfare per poter concludere che sanno di cosa si tratta.

Gli esseri umani hanno un concetto complesso di morte, appesantito dal bagaglio culturale e da una miriade di risposte emotive. Questo è parte del motivo per cui molti accademici potrebbero non credere che gli animali possano comprendere il concetto di morte, ha affermato Jennifer Vonk, psicologa comparata alla Oakland University. Non ci sono state molte prove che gli animali non umani possano rappresentare significati astratti e non osservabili.

Ma proprio come quando proviamo a valutare se gli animali possiedono una sorta di capacità di linguaggio o di comunicazione, non iniziamo chiedendoci se possono scrivere sonetti. Scomponiamo il linguaggio nelle sue parti fondamentali e ci chiediamo se gli animali hanno prima una comprensione cognitiva di quelle.

Monsó ha iniziato da studi di psicologia dello sviluppo in cui i bambini umani vengono intervistati sulla morte. Tali sottocomponenti della morte sono: non funzionalità, irreversibilità, universalità, mortalità personale, inevitabilità, causalità e imprevedibilità.

Alcuni elementi, come l'inevitabilità e la mortalità personale, fanno certamente parte del concetto umano di morte, ma Monsó ha sostenuto che l'essenza di un concetto rudimentale di morte non ha bisogno di includerli. Al suo interno, ha proposto Monsó, sono fondamentali solo la non funzionalità e l'irreversibilità. Ciò significherebbe che un animale comprende che la morte rende un individuo non funzionale e che il suo non funzionamento è permanente.

