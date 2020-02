ANNA SE NE È ANDATA E NON RITORNA PIÙ – ARIA DI CRISI IN CASA D’ALESSIO-TATANGELO: ANNA AVREBBE LASCIATO LA CASA DA DOVE VIVE DA OLTRE DIECI ANNI CON IL COMPAGNO - SECONDO “SPY” SAREBBE TORNATA NELLA CASA NEL CENTRO DI ROMA, LA STESSA DOVE SI ERA RIFUGIATA TRE ANNI FA QUANDO SI ERANO LASCIATI UFFICIALMENTE – MA NON SOLO: NEI GIORNI SCORSI LA TATANGELO SI SAREBBE FATTA VEDERE A…

Da "www.liberoquotidiano.it"

gigi d'alessio anna tatangelo

Un altro brutto, bruttissimo momento per Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. Da giorni si rincorrono voci su una nuova crisi, che non vengono smentite. E ora arriva lo scoop di Spy, pesantissimo: lei avrebbe lasciato la casa da dove vive da oltre dieci anni con il compagno.

Un gesto clamoroso, che ricalca quanto fatto qualche anno fa, quando la coppia si divise per alcuni mesi. "Secondo le fonti di Spy Anna sarebbe tornata nella casa nel centro di Roma. Quella stessa casa dove si era rifugiata quando i due, esattamente tre anni fa, si erano lasciati ufficialmente con tanto di ammissioni pubbliche.

gigi d alessio anna tatangelo

Quell'appartamento Anna non l’ha mai abbandonato ed ecco che oggi il suo nuovo nido è ancora quello. Lontano da Gigi", spiega la rivista Mondadori. Ma non solo. Sempre Spy aggiunge che nei giorni scorsi la Tatangelo si sarebbe fatta vedere nel locale frequentato solitamente da D'Alessio, ma proprio nella sera in cui lui non c'era: un gesto che avrebbe infastidito, parecchio, Gigi.

gigi d alessio anna tatangelo

Ignote le ragioni della nuova crisi, anche se un ruolo potrebbe averlo il fatto che Gigi D'Alessio è da mesi in giro per l'italia in tour, mentre la Tatangelo è impegnata in sala di registrazione.

gigi d alessio anna tatangelo agli inizi anna tatangelo 5 anna tatangelo 30 anna tatangelo 35 anna tatangelo 21 anna tatangelo 7 anna tatangelo 23 anna tatangelo 6 anna tatangelo 22 anna tatangelo 26 anna tatangelo 3 anna tatangelo 32 anna tatangelo 2 anna tatangelo 14 anna tatangelo 33 anna tatangelo 27 anna tatangelo 19 anna tatangelo 31 anna tatangelo 25 anna tatangelo 1 anna tatangelo 24 anna tatangelo 18 anna tatangelo 15 anna tatangelo 28 anna tatangelo 17 anna tatangelo 16 anna tatangelo 8 anna tatangelo 13 anna tatangelo 12 anna tatangelo 10 anna tatangelo anna tatangelo 9 anna tatangelo 11 anna tatangelo party elisabetta franchi anna tatangelo 7 anna tatangelo 10 anna tatangelo 3 anna tatangelo 2 anna tatangelo 5 anna tatangelo 4 Anna Tatangelo e Gigi D Alessio anna tatangelo 9 ANNA TATANGELO IN BIKINI A MYKONOS ANNA TATANGELO IN BIKINI A MYKONOS 1 anna tatangelo anna tatangelo gigi d alessio con ghiacciolo gigi d'alessio e anna tatangelo in cucina 2 anna tatangelo gigi d alessio 4 gigi d alessio anna tatangelo anna tatangelo e gigi d'alessio partita a carte Gigi D Alessio e Anna Tatangelo anna tatangelo 1