2 gen 2020 19:13

ANNO NUOVO, SOLITE CERTEZZE: VEDERE LEONARDO DICAPRIO IN COMPAGNIA DI UNA GIOVANISSIMA GNOCCA - L'ATTORE È STATO AVVISTATO IN VACANZA A ST. BARTS CON LA SUA BABY FIDANZATINA, LA 22ENNE CAMILA MORRONE – I DUE SONO STATI PAPARAZZATI IN SPIAGGIA MENTRE GIOCAVANO TRA LE ONDE DEL MAR DEI CARAIBI: LEI CON UN FISICO DA URLO E UN LATO B PERFETTO, LUI CON UNA NOTEVOLE PANZA DA PANETTONE… VIDEO