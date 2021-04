29 apr 2021 12:11

UN ANNO DI PANDEMIA E NON ABBIAMO CAPITO UNA MAZZA! – A FIUMICINO È ATTERRATO L’ULTIMO VOLO DALL’INDIA: DALLO SCREENING SUI 213 PASSEGGERI, IN 23 SONO RISULTATI POSITIVI AL COVID – MA BLOCCARE I VOLI DAL PAESE NON E' ABBASTANZA PER FERMARE LA VARIANTE INDIANA. BURIONI: “GIUSTISSIMO CHIUDERE I VOLI MA SE, COME ACCADUTO A FEBBRAIO 2020 DALLA CINA, I PASSEGGERI ARRIVANO IN ITALIA PASSANDO PER AMSTERDAM È INUTILE…” - VIDEO