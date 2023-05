30 mag 2023 12:20

ANOTHER “BRICS” IN THE WALL – IL SUDAFRICA CONCEDERÀ L’IMMUNITÀ DIPLOMATICA A VLADIMIR PUTIN, PER CONSENTIRGLI DI PARTECIPARE AL VERTICE DEI PAESI BRICS DI FINE AGOSTO. “MAD VLAD” POTRÀ VIAGGIARE SERENO, NONOSTANTE IL MANDATO DI ARRESTO EMESSO DALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE NEI SUOI CONFRONTI PER CRIMINI DI GUERRA – IL PAESE AFRICANO HA UN OTTIMO RAPPORTO CON LA RUSSIA: SECONDO GLI STATI UNITI, FORNISCONO A MOSCA ARMI E MUNIZIONI