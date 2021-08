ANTO', FA CALDO - AVETE PAURA CHE L'AFA VI SPENGA LA LIBIDO? LEGGETE E IMPARATE I TRUCCHETTI PER FARVI RESISTERE ANCHE AD ALTE TEMPERATURE - BASTA APPROFITTARE DEL FRESCO DELLE NOTTI, OPPURE SPERIMENTARE POSIZIONI IN ACQUA O USARE IL GHIACCIO: SI POSSONO METTERE I SEX TOY DI VETRO IN FRIGORIFERO MA ANCHE...

In estate, riscaldare l’atmosfera e alzare la temperatura della stanza mentre si entra in sintonia con l’altro non suona più così invitante come nei mesi più freddi, giusto? D’altra parte le ondate di calore in genere significano indossare meno vestiti. I segnali sessuali sono presenti ovunque nei mesi bollenti.

Gli scienziati parlano di sessualizzazione dell’ambiente, che in pratica significa più bikini, pantaloncini corti e camicie attillate. Ma quindi nella bella stagione, il caldo spegne o accende l’eros?

In Francia un sondaggio ripreso da Madame Le Figaro, spiega che il 38% dei francesi non fa sesso o ne fa meno proprio durante le vacanze e proprio a causa delle elevate temperature: l’idea di sudare e faticare ulteriormente, pare spegnerebbe anche gli spiriti più bollenti.

Di contro la pratica smentisce la teoria: avventure, divertimento, amori estivi, in questo periodo sembra esserci qualcosa che rende un po’ più interessati all’amore e al sesso.

Al di là dei sondaggi, dunque, la chimica nell’aria rimane, anzi in estate c’è forse più voglia di scoprirsi, in tutti i sensi. Per questo non è necessario rinunciare al sesso quando vediamo superare i 30 gradi sul termometro.

Magari, con una serie di consigli e idee per evitare che la pigrizia dovuta al caldo intenso impedisca di godersi una buona sex session, riprendere una sana e consapevole attività erotica ci sembra cosa buona e giusta.

Lasciarsi abbattere dal caldo non è un’opzione, si tratta di essere soltanto più creativi e cercare soluzioni che far sì che il sesso in estate risulti ugualmente piacevole e, magari, ancora più eccitante. Occorre solo aprire la mente per essere predisposti a provare nuove esperienze, soli o con altri, per scoprire la propria sessualità senza alcun tipo di pregiudizio.

1 - Approfitta delle notti

Può sembrare scontato, ma la notte fa sempre più freschetto. Aspettate che il sole tramonti e le temperature scendono anche un po'. Dopo le 22 è ancora meglio.

2 - Prova nuove esperienze in acqua

L'acqua è una delle cose che naturalmente rinfresca di più durante i mesi estivi, quindi l'ideale è cambiare il letto tradizionale con la doccia o la vasca, o anche la piscina e il mare. Approfitta di immersioni in acqua fresca di coppia per scoprire insieme nuove e più divertenti esperienze sessuali.

3 - Usa il ghiaccio

Qui tutto dipende dalla tua immaginazione, anche perché i giochi con il ghiaccio si prestano a molte possibilità. Dal semplice passarlo sulle zone erogene del tuo partner all'uso del ghiaccio al posto degli oli per un massaggio erotico. È anche possibile mettere i propri sex toys in frigorifero, ad esempio un dildo di vetro, per intensificare le sensazioni.

4 - Approfitta del virtuale

Il contatto fisico con un'altra persona genera, senza dubbio, più calore. Pertanto, una buona opzione è fare sesso a distanza attraverso uno schermo. Da valutare.

5 - Un ventilatore per amico

Il trucco più classico ma anche uno dei più efficaci. Un ventilatore acceso al momento giusto può aiutare ad abbassare la temperatura e sicuramente, dopo aver iniziato a sudare, entrambi apprezzerete sentire l'aria sul corpo.

