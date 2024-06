ANTO’, FA CALDO! – QUESTO FINE SETTIMANA ARRIVA LA PRIMA VERA ONDATA DI CALORE DELLA STAGIONE: LE TEMPERATURE AUMENTERANNO IN TUTTA ITALIA E LA COLONNINA DI MERCURIO ARRIVERÀ A SFIORARE I 40 GRADI IN ALCUNE REGIONI - GIÀ DOMENICA L'ANTICICLONE AFRICANO COMINCERÀ A CEDERE, PORTANDO GRANDINATE, NUBIFRAGI E COLPI DI VENTO AL NORD…

Sabato caldo e in prevalenza stabile. L'anticiclone africano, in fase di espansione dal Nord Africa verso l'Italia, culminerà proprio durante l'imminente weekend, portando condizioni estive e in prevalenza stabili praticamente su tutto lo Stivale. Tuttavia si dovranno fare i conti con alcuni disturbi, rappresentati dalla consueta variabilità diurna che interesserà le zone alpine e prealpine sabato, responsabile di qualche rovescio o breve temporale.

[…] Le temperature saranno in ulteriore aumento su tutta Italia e i valori più alti si raggiungeranno sulle zone interne della Sardegna Tavoliere, Materano e Cosentino, con picchi di 36/37°C.

DOMENICA ARRIVANO TEMPORALI.

Già domenica però l'anticiclone comincerà a cedere sotto la spinta di una perturbazione pilotata da una depressione in avvicinamento dall'Europa sudoccidentale. Ne conseguirà un graduale peggioramento al Nord a partire dalle zone alpine occidentali, con rovesci e temporali in intensificazione nel pomeriggio e in estensione al restante arco alpino e alle zone di pianura.

Dati i notevoli contrasti termici tra l'aria calda preesistente e l'ingresso di masse d'aria più fresche e instabili di matrice atlantica, sono attesi temporali anche di forte intensità entro sera, specie su Piemonte centro-settentrionale e Lombardia, tratti dell'Emilia e ovest Veneto, accompagnati da locali grandinate, nubifragi e colpi di vento.

Piogge e rovesci raggiungeranno nel corso della serata anche il resto del Triveneto e la Toscana, in tarda serata o nottata alte Marche, Umbria e alto Lazio[…]