12 mag 2020 09:38

ANVEDI CHI RICICCIA - TRA QUELLI CHE SI SONO PROPOSTI ALL'AISE PER DARE UNA MANO PER LA LIBERAZIONE DI SILVIA ROMANO, C’È PURE MARIO SCARAMELLA, GIÀ CONSULENTE DELLA COMMISSIONE MITROKHIN, CHE DA QUALCHE ANNO SI È TRASFERITO IN SOMALIA E VANTA “BUONE ENTRATURE” - OGGI È DIRETTORE DELLA SCUOLA DI DIRITTO DELL'UNIVERSITÀ STATALE DEL SOUTH WEST - MA IL SUO ATTIVISMO NON È STATO GRADITO…