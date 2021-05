OCCHIO PER OCCHIO… - L’AVVOCATO DI GHISLAINE MAXWELL HA PUBBLICATO LA PRIMA FOTO DELL’APE REGINA DI EPSTEIN DAL SUO ARRESTO LO SCORSO ANNO – NELL’IMMAGINE SI VEDE UN LIVIDO SOTTO L’OCCHIO SINISTRO – PER I LEGALI SAREBBE STATO CAUSATO DAI CONTINUI CONTROLLI DELLE GUARDIE CARCERARIE, CHE USANO UNA TORCIA PER ILLUMINARLE IL VOLTO OGNI 15 MINUTI - LE AFFERMAZIONI DI MAXWELL SECONDO CUI È STATA MALTRATTATA NON SONO STATE SUFFICIENTI PER CONVINCERE UNA GIURIA DI TRE GIUDICI DELLA CORTE D'APPELLO DI NEW YORK...