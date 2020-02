APOCALISSE WUHAN - PERSONE TRASCINATE FUORI CASA DA AGENTI IN TUTE ANTISETTICHE E POI RINCHIUSE IN CAMPI DI QUARANTENA, UNA DONNA PRESA PER I PIEDI FUORI DA UN SUPERMERCATO PERCHÉ SORPRESA SENZA MASCHERINA PROTETTIVA E MESSA IN ISOLAMENTO, STRADE DESERTE, STRANE DISINFESTAZIONI: ECCO COSA ACCADE NELL'EPICENTRO DELL'EPIDEMIA DI CORONAVIRUS - FOTO E VIDEO CHOC

Da www.ilmessaggero.it

wuhan disinfestazione

In un video pubblicato dal “DailyMail” si vedono persone portate a forza fuori da casa a Wuhan e rinchiuse in campi di quarantena da agenti in tute antisettiche, come anche una donna trascinata per i piedi fuori da un supermercato perché sorpresa senza mascherina protettiva e messa in isolamento.

wuhan sospetti malati di coronavirus portati via a forza dalle loro case wuhan sospetti malati di coronavirus portati via a forza dalle loro case 4 wuhan sospetti malati di coronavirus portati via a forza dalle loro case 5 le strade deserte di pechino wuhan disinfestazione wuhan sospetti malati di coronavirus portati via a forza dalle loro case 3 cina cittadini con la mascherina per difendersi dal coronavirus wuhan sospetti malati di coronavirus portati via a forza dalle loro case cina controlli per il coronavirus wuhan la polizia insegue un uomo sospettato di avere il coronavirus 2 wuhan la polizia insegue un uomo sospettato di avere il coronavirus 3 wuhan arrestata una donna che non indossava una mascherina in pubblico wuhan la polizia insegue un uomo sospettato di avere il coronavirus 4 le strade di wuhan deserte wuhan disinfestazione wuhan la polizia insegue un uomo sospettato di avere il coronavirus 5 wuhan la polizia insegue un uomo sospettato di avere il coronavirus cina controlli per il coronavirus