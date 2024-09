TRA APPALTI E REALTÀ - A UN ANNO DALLA STRAGE NELLA STAZIONE DI BRANDIZZO, L'AD DEL GRUPPO FS, STEFANO DONNARUMMA, PROMETTE UNA STRETTA SUGLI APPALTI E SUBAPPALTI: "È OPPORTUNO AVERE IN CASA IL KNOW HOW TECNICO PIUTTOSTO CHE AFFIDARSI A SOGGETTI ESTERNI" - NELL'INCIDENTE NELLA STAZIONE PIEMONTESE, CINQUE OPERAI CHE LAVORAVANO PER UN'IMPRESA APPALTATRICE FURONO TRAVOLTI DA UN TRENO E UCCISI A CAUSA DEL MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA...

Estratto dell'articolo di Leonardo Di Paco per “La Stampa”

stefano donnarumma al forum di cernobbio

«Per il prossimo piano industriale del gruppo ci siamo dati un obiettivo: identificare quelle aree, relative agli interventi di manutenzione, dove è opportuno avere in casa il know how tecnico e tecnologico per intervenire piuttosto che affidarsi a soggetti esterni».

L'amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs, Stefano Donnarumma, cerca di pesare le parole. Ma il messaggio è chiaro: per evitare che si ripetano stragi sul lavoro come quella di Brandizzo, Rfi cercherà di mettere un freno al sistema di appalti e subappalti.

FRANCO SIRIANNI TITOLARE DELLA SIGIFER

Una tematica definita «delicata» dall'ad, anche perché spesso legata «all'abbattimento dei costi, che per definizione non è mai favorevole alla qualità». La promessa di Donnarumma arriva durante il convegno «Brandizzo un anno dopo. Manutenzione ferroviaria: cultura della sicurezza, investimenti e sistema appalti» organizzato ieri a Torino da Filt Cgil nazionale e regionale del Piemonte. [...]

I sindacati incassano la promessa dell'ad. Ma rilanciano: «Sulla salute e sicurezza sul lavoro nelle ferrovie serve una svolta anche contrattuale, che promuova i lavoratori che rispettano le regole, e non come spesso accade oggi penalizzandoli» dice il segretario generale della Filt Cgil, Stefano Malorgio. [...]

stefano donnarumma al forum di cernobbio

All'incontro sì è anche parlato del provvedimento, voluto dal governo, che dal primo ottobre introduce una "patente a punti" nell'edilizia come criterio fondamentale per valutare l'idoneità dell'azienda nella partecipazione a gare d'appalto, bandi pubblici per la concessione di incarichi, nonché per richiedere incentivi e bonus.

Un provvedimento che secondo Bruno Giordano, magistrato di Cassazione ed ex direttore dell'Ufficio Nazionale del Lavoro, «è inutile e dannoso» perché «nei requisiti per l'autocertificazione non c'è nulla che riguardi gli appalti, il titolo IV o articolo 26 (del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, ndr). Strano che dopo stragi accomunate da problemi legati a sistemi di appalti e subappalti si chiede di autocertificare tutto tranne se un'azienda è in regola in materia di appalti».

treno uccide cinque operai alla stazione di brandizzo torino 8

Anche un altro magistrato e giurista, Raffaele Guariniello, solleva dei dubbi sulla reale utilità della misura «soprattutto in relazione al fatto che la legge prevede l'obbligo della patente solo nei cantieri temporanei e non negli appalti interaziendali».

Poi rilancia una vecchia proposta: l'idea di istituire una procura nazionale deputata alla sicurezza sul lavoro. «È necessaria perché In Italia ci sono oltre 120 procure, molte delle quali non sono specializzate o non hanno le risorse sufficienti per gestire casi come quelli di Brandizzo». [...]

treno uccide cinque operai alla stazione di brandizzo torino 7 treno uccide cinque operai alla stazione di brandizzo torino 2 treno uccide 5 operai a brandizzo ULTIMO POST DI MICHAEL ZANERA - OPERAIO TRAVOLTO DA UN TRENO A BRANDIZZO sergio mattarella a brandizzo 3 video del treno che travolge gli operai a brandizzo 1 Stefano Donnarumma