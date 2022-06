APPLE, MEGLIO TARDI CHE MAI - CON L'AGGIORNAMENTO DI IOS 16 CHE SARA' RILASCIATO L'ANNO PROSSIMO, SARA' POSSIBILE ANNULLARE O MODIFICARE L'INVIO DI UN MESSAGGIO - APPLE E' INFATTI DETERMINATA A GARANTIRE CHE IMESSAGE RIMANGA COMPETITIVO CON WHATSAPP E ALTRE APP DI MESSAGGISTICA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Apple iMessage

Molti di noi hanno almeno un messaggio che vorrebbero non aver mai inviato. Ma questo potrebbe essere presto un ricordo del passato. Apple ha infatti annunciato che con il prossimo aggiornamento di IOS 16 sarà possibile annullare l’invio di un messaggio.

Ben Wood, Chief Analyst di CCS Insight, ha dichiarato: «Apple è determinata a garantire che iMessage rimanga competitivo con WhatsApp e altre app di messaggistica. L'aggiunta del tasto "modifica" e "annulla invio" sottolinea questo e ci saranno aggiunte gradite».

La nuova funzionalità è stata annunciata da Craig Federighi di Apple durante la conferenza WWDC di Apple. Si applica all'app iMessage di Apple e arriverà nell'aggiornamento di iOS 16, che probabilmente verrà lanciato il prossimo anno.

Apple iMessage 2

In un post, Apple ha spiegato: «Gli utenti potranno modificare o richiamare i messaggi inviati di recente, recuperare i messaggi eliminati di recente e contrassegnare le conversazioni come non lette in modo da potervi tornarvi più tardi».

Nel caso di un errore di battitura in un messaggio, sarà possibile semplicemente modificarlo e il destinatario vedrà un'etichetta sul messaggio che dice "modificato". «Gli errori di battitura imbarazzanti possono appartenere al passato!» ha detto Federighi.

Se invece il messaggio è stato inviato alla persona sbagliata, oppure se abbiamo cambiato idea, sarà possibile annullare l'invio. In questo caso, il destinatario vedrà semplicemente un messaggio che dice "[nome contatto] non ha inviato un messaggio".

Apple iMessage 3