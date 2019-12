9 dic 2019 13:00

APPOGGIA LE TUE CHIAPPE SU DI ME - IN CINA UN UOMO SI TRASFORMA IN SEDIA PER LA MOGLIE INCINTA: I DUE ERANO NELLA SALA D'ASPETTO DI UN GINECOLOGO MA NESSUNO SI E' ALZATO PER FAR ACCOMODARE LA DONNA - VISTA L'INDIFFERENZA GENERALE, IL POVERO DISGRAZIATO SI È INGINOCCHIATO SUL PAVIMENTO E… - VIDEO