APRITE I BIDET! – I PRINCIPALI PRODUTTORI DI PASTA DI LEGNO, MATERIALE UTILIZZATO PER PRODURRE CARTA IGIENICA, AVVERTONO DELL’IMMINENTE RISCHIO DI PROBLEMI NELLA FORNITURA GLOBALE DEI ROTOLI – COLPA DELLA CRISI DEI CONTAINER CAUSATA DALL’AUMENTO DI DOMANDA DA PARTE DI PAESI COME LA CINA E DALLA COMPETIZIONE PER LE NAVI BREAK BULK…

DAGONEWS

rotoli carta igienica

Il mondo non ha proprio bisogno di altri problemi con la carta igienica. Sfortunatamente il più grande produttore di pasta di legno – la materia prima utilizzata per creare prodotti come la carta igienica – avverte che la crisi globale dei container potrebbe iniziare a creare ostacoli nella fornitura globale.

La compagnia Suzano SA spedisce principalmente la pasta di legno in navi mercantili note come break bulk (un carico di grosse dimensioni che non permette il trasporto su una singola piattaforma). «A causa dell’aumento della domanda per le navi che trasportano container in acciaio, c’è il rischio che ci siano effetti avversi anche sulle navi break bulk» ha detto l’amministratore delegato Walter Schalka.

carta igienica hong kong 5

Ovviamente tutto ciò sta accadendo in un momento in cui la domanda per la carta igienica residenziale è aumentata improvvisamente e i consumatori presi dal panico generale hanno iniziato ad accumulare scorte. Schalka teme che i problemi nelle spedizioni si accumuleranno e peggioreranno la situazione.

scorte di carta igienica 1

Altri esponenti della compagnia con base a San Paolo hanno già espresso le loro preoccupazioni riguardo una diminuzione di esportazioni nel mese di marzo. Il Brasile è infatti il più grande produttore di pasta di legno, con circa un terzo della produzione globale.

I problemi delle navi mercantili stanno minacciando il commercio globale, in particolare quello dei prodotti agricoli e alimentari. Il traffico portuale ha subìto un freno, i costi di trasporto sono aumentati e le consegne sono rallentate.

carta igienica al tavolo da poker 5

La crisi dei container, innescata dell’enorme crescita di domanda dalla Cina si protrae da mesi, ma l’avvertimento di Suzano è tra le prime grandi segnalazioni che rivelano il rischio di ricaduta su altri mercati marittimi. Se le distorsioni delle condizioni di mercato dovessero continuare ad aumentare i costi di trasporto, potrebbero anche aumentare il rischio di un aumento dell’inflazione.

disegni sulla carta igienica carta igienica hong kong 4 carta igienica hong kong 3 carta igienica hong kong 1 carta igienica hong kong 2 rissa supermercato carta igienica 6 carta igienica scorte di carta igienica 2

carta igienica rissa per la carta igienica in sudafrica carta igienica carta igienica