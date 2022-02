17 feb 2022 20:22

ARANCIA MECCANICA A FOGGIA - TRE 20ENNI SONO STATI ARRESTATI PER AVER VIOLENTATO E PICCHIATO UNA 40ENNE, CONOSCIUTA POCO PRIMA IN UN LOCALE – I TRE GIOVANI AVREBBERO COSTRETTO LA DONNA A SALIRE IN AUTO CON LA FORZA, PRIMA DI STUPRARLA IN MACCHINA – POI, ARRIVATI IN UNA ZONA BUIA DELLA PERIFERIA, AVREBBERO FATTO SCENDERE LA VITTIMA E…