Estratto dell'articolo di Massimo Pisa per www.repubblica.it

Il branco individua la vittima appena scesa dall’autobus. È la sera del 28 dicembre scorso, il 31enne s’incammina lungo via Donna Prassede, zona Milano sud, ma riesce a fare pochi passi. Lo insultano e lo circondano. Sono in sette, tutte minorenni, contro uno. Ma c’è un’ottava ragazza, […] che si stacca dal gruppo. Corre verso i marciapiedi, guarda dentro i cestini dei rifiuti e alla fine trova […] Una lattina d’alluminio vuota.

Così, quando il gruppo passa alle vie di fatto su preciso ordine di una complice (“Attaccate!”) con calci e sputi, con pugni e tentando di strangolare l’uomo con la sua sciarpa, la ragazza […] vibra la lattina sul viso della vittima e gli lascia uno sfregio permanente, che si somma alla frattura del naso.

Le indagini dei carabinieri della compagnia Porta Magenta, guidati dal capitano Nicola Di Maio, l’hanno identificata in una 17enne albanese, arrivata da Rozzano come gran parte delle componenti del suo gruppo. La giovane è stata raggiunta da un’ordinanza cautelare emessa dal gip Paola Ghezzi del Tribunale dei minori, su richiesta del pm Pietro Moscianese Sartori. Insieme a lei è finita al Beccaria anche una 15enne, nata a Milano da genitori maghrebini, riconosciuta da un testimone che aveva fornito agli investigatori il suo profilo Instagram: sarebbe stata lei a dare il via verbale alle complici. […]

Altre due ragazzine rozzanesi di 16 e 14 anni, la cui identificazione è risultata parziale, risultano al momento indagate. “La dinamica degli eventi mostra l’assenza di qualunque timore e la sensazione di invincibilità”, scrive il gip, sottolineando “una crudeltà delle ragazze indagate fuori dal comune”.

