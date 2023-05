ARANCIA MECCANICA A PAVIA – UNA 37ENNE È STATA MINACCIATA CON UN COLTELLO E STUPRATA DAL SUO EX CHE, MENTRE LA VIOLENTAVA, LE AVEVA MESSO IN BOCCA UNA PEZZA IMBEVUTA DI CANDEGGINA – L’AGUZZINO, 40ENNE DELLA REPUBBLICA DOMENICANA, SI È PRESENTATO A CASA DELLA DONNA CHIEDENDO DI ESSERE OSPITATO E, NELLA NOTTE TRA IL 26 E 27 MAGGIO, L’HA AGGREDITA – LEI È RIUSCITA A DENUNCIARLO SOLO IL GIORNO QUANDO...

Estratto dell’articolo di Fe. Zan. per "il Messaggero"

L'ha minacciata con un coltello, picchiata e stuprata. Poi le ha premuto sulla bocca un panno imbevuto di candeggina. Un'aggressione agghiacciante, per la quale è stato fermato a Pavia un 40enne originario della Repubblica Dominicana.

La vittima è la sua ex fidanzata, che nella notte tra il 26 e il 27 maggio si è trovata catapultata in un incubo, senza alcuna possibilità di fuggire. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo si sarebbe presentato a casa della 37enne venerdì sera, chiedendole di essere ospitato.

I due avevano avuto una relazione sentimentale in passato, ma si erano lasciati alla fine dell'anno scorso. Una volta entrato nell'abitazione, però, lui non avrebbe esitato ad assalirla. Sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha iniziato a minacciarla di morte con un coltello da cucina, per poi aggredirla fisicamente e costringerla a subire atti sessuali.

[…] I militari sono venuti a conoscenza dello sconvolgente episodio soltanto la sera seguente, quando hanno incontrato la coppia in via Vigentina a Pavia. I due hanno fermato i carabinieri perché la vittima si rifiutava di tornare a casa insieme al 40enne e a quel punto sono subito partiti tutti gli accertamenti. […]

