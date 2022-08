Valentina D'Amico per www.movieplayer.it

olivia newton john grease

Le star di Grease, Olivia Newton-John e John Travolta, hanno entrambi parlato della "tensione sessuale" reciproca all'epoca delle riprese del film musicale di culto.

Nella sua autobiografia, Don't Stop Believin', Olivia Newton-John ha confermato l'interesse reciproco tra lei e la sua co-star John Travolta scrivendo: "Sì, ci piacevamo molto e c'era attrazione". Una loro co-protagonista ha confermato che un bacio in una scena eliminata era "molto reale, non stavano recitando".

Travolta è stato una forza trainante dietro il casting della sua co-protagonista, dicendo all'epoca: "C'è solo una persona che dovrebbe interpretare questo ruolo ed è Olivia Newton-John... È il sogno di ogni ragazzo".

olivia newton john grease

Olivia Newton-John ricorda di essere stata persuasa ad accettare il ruolo di Grease, nonostante i dubbi sulla sua età e sui precedenti passi falsi nei film, proprio da Travolta: "Sono stata accolta da quegli occhi azzurri penetranti e dal sorriso più caloroso del pianeta. Di persona, John Travolta irradia pura gioia e amore. Quel giorno, mi ha salutato con un grande abbraccio come se fossimo amici da una vita. Come avrei potuto dire di no a John Travolta?"

olivia newton john john travolta

Nel 2019, a Travolta è stato chiesto direttamente se ci fosse stata tensione sessuale tra i due sul set di Grease. Oltre a confermarlo, l'attore ha specificato che è ben visibile durante un numero musicale iconico:

"Penso che l'abbiate visto in You're the One That I Want. C'è quasi una risoluzione di quella tensione proprio lì".

La canzone rivela Sandy nella sua nuova incarnazione come una mangiatrice di uomini sicura e sexy dopo che il suo look è stato stravolto dalle Pink Ladies. Il nuovo look fa impazzire Danny e anche la maggior parte del pubblico. Ma cosa è successo davvero dietro le quinte? Cosa c'era dietro il bacio fotografato all'after-party dei Paramount Studios?

olivia newton john in grease

Quello che i fan non sapevano all'epoca era che c'era già stato un bacio piuttosto appassionato davanti alla telecamera. Il regista Randall Kleiser aveva filmato una versione leggermente diversa del finale che non era stato in grado di usare, ma che ha rivelato nel 2018. In questo finale, mentre volano via, Sandy e Danny si baciano.

La co-protagonista Did Conn, che interpretava Frenchie, ha rivelato che il bacio era molto reale e non sceneggiato: "Vedi che lei per un momento è sorpresa e poi risponde. È appassionato ed è fantastico. Non stavano recitando in quel momento, è era come se avesse avuto la loro occasione e l'avrebbe colta. Era reale, lo era davvero".

ricordo di olivia newton john olivia newton john 6 john travolta e olivia newton john 3 olivia newton john 5 olivia newton john 7 john travolta e olivia newton john john travolta olivia newton john due come noi olivia newton john 3 olivia newton john xanadu olivia newton john 9 john travolta e olivia newton john 2 olivia newton john xanadu olivia newton john by ron galella michelle pfeiffer ricorda olivia newton john olivia newton john olivia newton john