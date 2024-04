DAGONEWS - 29 SETTEMBRE 2020

Nicole Brown Simpson ha raccontato gli orribili abusi di OJ Simpson in alcuni diari segreti in cui con dovizia di particolari ha ricostruito gli anni di abusi prima dell’omicidio.

Nicole ha scritto che in circa 60 occasioni Simpson ha abusato fisicamente di lei, minacciandola di morte durante il loro burrascoso matrimonio. La prima volta in cui l’ha picchiata era il 1978: l'ha presa a pugni e calci nella loro stanza d'albergo per ore mentre cercava di scappare.

Le violenze sono continuate per i successivi 16 anni. Una volta Simpson l'ha picchiata così violentemente che le ha strappato il maglione e le calze mentre un'altra volta le ha urlato: «Ho una pistola in mano, vai via di qui!».

I diari rivelano un agghiacciante schema di abusi fino a quando Simpson avrebbe assassinato Nicole e Ron Goldman nel 1994, omicidi per i quali è stato assolto. Adesso i dettagli di quelle violenze vengono descritti nel documentario "OJ and Nicole: An American Tragedy" che dovrebbe andare in onda in coincidenza con il 25° anniversario dell'assoluzione di Simpson il 3 ottobre.

I diari sono stati trovati nella cassetta di sicurezza di Nicole insieme alle foto del suo viso tumefatto e alle lettere di scuse di Simpson. Non sono stati ammessi come prove durante il processo Simpson.

La prima annotazione sul diario è del 1978 quando i due erano ancora solo fidanzati. «La prima volta che mi ha picchiato è stato dopo la festa per l'anniversario di Louis e Nanie Mary. Ha iniziato all'angolo della strada di New York 5th Ave alle 21. Mi ha buttato a terra, colpito, preso a calci. Siamo andati in albergo dove ha continuato a picchiarmi per ore mentre io provavo a strisciare verso la porta».

In un’altra occasione ha scritto: «Ha distrutto la mia macchina con una mazza da baseball dopo aver visto Tommy Hughes. Mi ha salutato al cancello. Avevo troppa paura di scendere dalla macchina. Lo ha fatto perché ero in ritardo».

Nonostante questi episodi Nicole sposò Simpson nel 1985 ma gli abusi continuarono. Nel 1986 scriveva: «Mi ha picchiato così tanto. Mi ha strappato di dosso il maglione e le calze». Un altro brutto episodio accadde il 10 gennaio 1988. All'epoca Nicole era incinta di due mesi del figlio Justin e Simpson le chiesero di abortire, puntandole contro una pistola: «OJ era ubriaco. mI ha detto: “Esci dalla mia fottuta casa, culona bugiarda”».

Brown ha chiesto il divorzio nel 1992, ma non ha mai lasciato Simpson, scrivendogli una lettera in cui gli diceva che voleva tornare insieme. «Voglio rimettere insieme la nostra famiglia! Voglio che i nostri figli crescano con i loro genitori. Ho pensato che sarei stato felice di crescere Sydney e Justin da solo, ma voglio stare con te! Voglio amarti e farti sorridere. Voglio svegliarmi con te la mattina e stringerti la notte. Voglio abbracciarti e baciarti ogni giorno. Voglio che siamo come eravamo una volta».

Il 25 ottobre 1993 Nicole ha chiamato ancora una volta il 911, dicendo al centralino: «È tornato». Quando gli agenti le dissero di restare in linea, Nicole rispose: «Non voglio restare in linea, mi picchierà a morte» Pochi mesi dopo Nicole e Ron Goldman furono trovati morti nella casa di Brentwood il 12 giugno 1994.

Nicole era stata in un ristorante quella sera e, secondo la sua famiglia, era stata una delle prime volte in cui Simpson non era presente. La madre di Nicole aveva lasciato gli occhiali al ristorante e ha chiamato Goldman, che lavorava lì, che si è offerto di lasciarli a casa di Nicole. Simpson era andato lì per uccidere la moglie, ma alla fine aveva ucciso anche lui. All'epoca Nicole aveva solo 35 anni e Goldman ne aveva solo 25.

