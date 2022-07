ARCHITETTO, MA CI FACCIA IL PIACERE! – DALLA CASA FUCSIA STILE BARBIE AL PALAZZO CON LA TORRE DI PISA INCASTONATA NELLA FACCIATA, FINO AL COMPLESSO RESIDENZIALE CHE RICHIAMA UN CASTELLO DEL XIX SECOLO O AL CONDOMINIO CHE SEMBRA UN CARCERE: UNA CARRELLATA DI ORRORI ARCHITETTONICI IN GIRO PER IL MONDO…

Dagonews

una casa stile barbie a sydney

Gli architetti amano correre dei rischi e sorprendere, ma a volte le scelte bizzarre nella progettazione non portano i frutti sperati. Negli ultimi anni gli utenti dei social media di tutto il mondo hanno fotografato gli edifici più strani che hanno individuato e hanno inviato le immagini all'account Twitter di C****y Cheapo Architecture.

Tra gli esempi più clamorosi di azzardi architettonici c'è il palazzo nigeriano con pilastri in stile neoclassico posizionati in modo molto strano. O anche una villa di Sydney del valore di oltre 2 milioni di dollari interamente dipinta di fucsia. E poi il condominio con la Torre di Pisa incastonata nella facciata…

nigeria, appartamento in stile classico il complesso di appartamenti del grandville castle a grandville, michigan edificio di chicago edificio a san francisco hotel di londra che richiama una prigione case a schiera stile castello in turchia villa in california palazzo a lahijan, iran, che richiama la torre di pisa CASE STRANE INDONESIA CASE STRANE SUGLI ALBERI INGHILTERRA DEL NORD CASE STRANE CASA AEREO IN NIGERIA CASE STRANE ROTANTE A PRAGA CASE STRANE STRETTA FRA DUE PALAZZI PER TRIBUTO OLOCAUSTO CASE STRANE SUL FIUME DRINA IN SERBIA