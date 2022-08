ARDERE D'AMORE – UN OPERAIO BIELORUSSO 34ENNE HA DATO FUOCO ALLA SUA CASA DI LEINI, IN PROVINCIA DI TORINO: DOPO UNA LITE CON LA COMPAGNA 39ENNE, DI ORIGINI PERUVIANE, HA COSPARSO DUE STANZE DI BENZINA E HA APPICCATO LE FIAMME – I DUE SONO RIMASTI USTIONATI IN MANIERA GRAVE E SONO RICOVERATI IN OSPEDALE: L’UOMO È IN ARRESTO E…

Un uomo e una donna sono rimasti ustionati in maniera grave e sono stati ricoverati al Cto di Torino: i fatto risalgono a ieri sera, poco prima di mezzanotte. Quando l’uomo, un operaio bielorusso di 34 anni, avrebbe litigato con la convivente 39enne originaria del Perù e poi dato fuoco alla casa cospargendo due stanze di benzina. In un attimo le fiamme si sono propagate per tutto l’appartamento di via Lombardore 277 a Leini. Non è stato necessario evacuare il piano di sotto.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco (la 61, Volpiano, Caselle e il carro fiamma dalla centrale), il 118 e i carabinieri. Durante le operazioni di spegnimento un volontario si è infortunato ed è stato portato in pronto soccorso codice verde per la caduta di un infisso.

L’uomo si trova in ospedale in stato di arresto e l’immobile è stato posto sotto sequestro. I due – entrambi sono in prognosi riservata - hanno riportato ustioni principalmente nella parte alto del corpo per circa il 50% lei e il 60% lui.