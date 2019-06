ARGENTINA AL BUIO – COME SE NON BASTAVA LA SCONFITTA CON LA COLOMBIA IN ‘COPA AMERICA’, A RENDERE ANCORA PIU’ NERA LA SITUAZIONE CI SI E’ MESSO ANCHE IL BLACK OUT! UN ENORME GUASTO HA LASCIATO ARGENTINA E URUGUAY SENZA CORRENTE. 50 MILIONI DI PERSONE SENZA ENERGIA - INTERESSATE ANCHE PARTI DI BRASILE E PARAGUAY, BOLIVIA, CILE E PERÙ. TRENI E TRAFFICO NEL CAOS

Da repubblica.it

Un enorme guasto nel sistema di interconnessione elettrica ha lasciato Argentina e Uruguay senza corrente. E' quanto riferisce dal suo profilo Twitter la società di fornitura elettrica Edesur Argentina. Il blocco ha investito anche regioni di Brasile, Paraguay, Bolivia, Cile e Perù. Il bacino di utenza che sarebbe rimasto a secco di energia elettrica si aggira sui 50 milioni di persone.

Secondo quanto riportato dalla Bbc, il black out si sarebbe verificato intorno alle 7 della mattina locali (12 europee), provocando l'immediato stop della rete ferroviaria e della segnaletica stadale. Il tutto in una domenica mattina nella quale in alcune città e regioni argentine sono in corso elezioni locali. Tra le province argentine sicuramente colpite, Santa Fe, San Luis, Formosa, La Rioja, Chubut, Cordoba e Mendoza. Svariate per numero e per ubicazione le estimonianze dell'accaduto sui social media: racconti che arrivano dalla capitale Buenos Aires, come dalla città occidentale di Mendoza, e da quella meridionale di Comodoro Rivadavia.

L'ARGENTINA DI MESSI INCIAMPA SUBITO: 2-0 DALLA COLOMBIA

Da www.tuttosport.com

Per la prima volta dopo 12 anni la Colombia riesce a battere l'Argentina e lo fa nella partita che dà il via alla Coppa America 2019 di queste due nazionali. Nella prima gara del gruppo B, infatti, la selezione di Queiroz si impone subito contro l'avversario più difficile del girone e avanza spedito verso i quarti di finale. 2-0 il risultato finale all'Arena Fonte Nova con l'Argentina che stecca il debutto e adesso non può più sbagliare. Nel confronto tra numeri 10 e capitani, è James Rodriguez a vincere la sfida contro Lionel Messi con il colombiano che serve l'assist perfetto per il gol di Roger Martinez nel secondo tempo e, subito dopo, il subentrante Zapata segna il gol del raddoppio che sigilla la vittoria. Niente da fare, invece, per Paulo Dybala che resta a guardare i suoi compagni per tutti i 90 minuti visto che il ct Scaloni gli preferisce altre scelte: De Paul subito in campo nell'intervallo per Di Maria, Pizarro e Suarez gli altri due cambi e per la Joya neanche un minuto sul terreno di gioco di Salvador ed è rinviato il suo debutto in questa Coppa America.

Dopo un brutto inizio, dunque, nulla è perduto in questo nuovo format della Coppa America. Con 3 gironi da 4 squadre ciascuno, infatti, oltre alle prime due classificate di ogni raggruppamento, a passare il turno sono anche le due migliori terzi che completeranno il quadro dei quarti di finale. Nulla è compromesso, dunque, per l'Albiceleste che, ovviamente, non può permettersi di non vincere le altre due gare di questo gruppo B contro Paraguay e Qatar, tutte gare ampiamente alla portata della Seleccion di Scaloni. Nella gara contro la Colombia, dopo un primo tempo scialbo da parte dei ragazzi di Scaloni, il ct prova a cambiare subito all'intervallo inserendo il friulano De Paul al posto di uno spento Di Maria, ma il cambio non sortisce l'effetto sperato. Che fine ha fatto Paulo Dybala? Dall'altra parte, invece, Queiroz ha dovuto operare la prima sostituzione dopo soli 14 minuti per l'infortunio occorso a Luis Muriel facendo entrare sul terreno di gioco Roger Martinez, colui che al 71' la sblocca sfruttando una palla magica di James Rodriguez. Tocca a Zapata chiuderla nel finale, ma la Seleccion ha bisogno del miglior Messi e di una vittoria nella prossima gara.

