GLI ARGENTINI NON DIMENTICANO – MENTRE IL MONDO PIANGE LA REGINA ELISABETTA, NELLA TRASMISSIONE TV ARGENTINA “CUNEO DEL MEDIODIA” IL CONDUTTORE ESULTA: “È MORTA LA VECCHIA DI MERDA, FIGLIA DI PUTTANA”. POI STAPPA LO CHAMPAGNE: “AVEVO PROMESSO CHE AVREMMO BRINDATO QUANDO QUESTA SPAZZATURA BRITANNICA FOSSE MORTA” – LA GUERRA DELLE FALKLAND-MALVINAS DEGLI ANNI ’80 HA LASCIATO UNA SCIA DI VELENO… – VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

alla tv argentina brindano per la morte di Elisabetta

Oltre la vergogna: mentre tutto il mondo piange la Regina Elisabetta, c'è chi stappa lo champagne. È il caso dell'Argentina, dove in tv, nella trasmissione Cuneo del mediodia, il conduttore ne dice di ogni. Sulla sovrana d'Inghilterra, morta l'8 settembre all'età di 96 anni, Santiago Cuneo commenta: "È morta la vecchia di me***, figlia di pu***". Poi il conduttore prende lo champagne e brinda con i suoi ospiti: "È finita una volta per tutte".

alla tv argentina brindano per la morte di Elisabetta

E ancora: "È finita. Gli ho promesso che avremmo brindato quando questa spazzatura britannica fosse morta, questa sporcizia di Lucifero". Finita qui? Neanche per sogno: "Stiamo festeggiando. È stato un tormento. Questo ammiratore di Hitler è finalmente giunto al termine". Alla base del vergognoso momento televisivo, i dissapori tra il Regno Unito e l'Argentina da collegare alla guerra delle Falkland-Malvinas degli anni ’80.

alla tv argentina brindano per la morte di Elisabetta

Il conflitto fu combattuto per il controllo e il possesso delle isole dell'oceano Atlantico, che gli inglesi chiamano Falkland e gli argentini Malvinas, e che vide la vittoria di Londra. L’Argentina, che le ha sempre reclamate come suoi territori a causa della vicinanza, non ha dimenticato l'attrito. Nemmeno con la popolazione già composta interamente da britannici. Non è un caso che nelle Falkland quello di ieri è stato un lutto nazionale.

guerra falkland elicottero royal navy alle falkland la guerra per le isole falkland MARGARETH THATCHER IN VISITA ALLE TRUPPE BRITANNICHE ALLE FALKLANDS NEL FALKLAND GUERRA REFERENDUM FALKLAND margaret thatcher e la guerra nelle falkland