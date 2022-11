ARGENTO VIVISSIMO – PER FESTEGGIARE LA VITTORIA DEL TITOLO “MMA” DEL NUOVO FIDANZATO, IL MANZO MICHELE MARTIGNONI, ASIA ARGENTO HA PENSATO BENE DI POSARE NUDA CON LA SOLA CINTURA DI CAMPIONE A COPRIRE LE ZONE INTIME – LA 47ENNE E “THE ITALIAN THUNDER”, DI 21 ANNI PIÙ GIOVANE, SONO USCITI ALLO SCOPERTO QUEST’ESTATE...

Simona Marchetti per www.corriere.it

michele martignoni asia argento

Grazie alla vittoria sull’inglese Dominque Wooding, lo scorso ottobre Michele Martignoni è diventato campione del mondo di MMA (arti marziali miste) e a un mese di distanza da quello storico successo, la sua fidanzata Asia Argento ha voluto festeggiare con uno shooting casalingo a tinte sexy. Nel selfie allo specchio la 47enne attrice è infatti ritratta nuda insieme a Martignoni, con la cintura dorata posizionata strategicamente a coprirle le parti intime, mentre lui indossa dei boxer aderenti neri.

asia argento

«Un mese fa il mio fidanzato diventava campione del mondo di MMA. Quella notte ho provato delle emozioni indescrivibili e contrastanti, è stata una serata indimenticabile. Sono così fiera di te e di essere al tuo fianco amore mio. Keep shining, “The belt came to Rome and it will stay here”», ha scritto Argento a corredo dello scatto osé, completando poi il post su Instagram con un’altra foto di coppia (pubblicata anche dal neocampione del mondo sul proprio profilo, con tanto di dedica «È così bello averti con me» ad Asia) e dal filmato della finale vinta.

Soprannominato «The Italian Thunder» («Il tuono italiano») per via del record che detiene dal 2018 per la vittoria più veloce nella storia della MMA (ha messo ko l’avversario in appena sette secondi con un calcio volante), il 26enne Martignoni e Argento sono usciti allo scoperto quest’estate.

Asia Argento Michele Martignoni

«Sunshine of my life», lo ha definito non a caso lei in una foto di agosto e malgrado i 21 anni di differenza, per l’attrice il nuovo fidanzato è davvero un raggio di sole e le ha permesso di lasciarsi alle spalle i difficili momenti vissuti negli ultimi anni (dal suicidio dell’ex compagno Anthony Bourdain alla morte della madre, fino ai problemi di dipendenza).

